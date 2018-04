Afrique Centrale: Réunion des pays de la zone franc à Brazzaville

A Genève, ce vendredi 13 avril, l'ONU, l'Union européenne et les Pays-Bas organisent une conférence… Plus »

Cette rencontre sera l'occasion de revenir et de prolonger les discussions des ministres sur les réformes économiques à mettre en œuvre et le maintien des efforts de consolidation budgétaire pour garantir un développement soutenable des pays.

La réunion des ministres des Finances de la zone franc est l'instance principale de dialogue réunissant toutes les parties prenantes des quinze pays de la zone franc, soit les ministres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), ceux de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (CEMAC), le ministre comorien, les gouverneurs des trois banques centrales, les présidents des banques de développement régionales et des commissions.

