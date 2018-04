Djibouti: Port de Doraleh, DP Wold met en garde la concurrence

La réponse de Djibouti ne s'est pas fait attendre : « L'Etat djiboutien s'oppose fermement aux menaces et contre-vérités diffusées par DP World », peut-on lire dans un communiqué. La résiliation du contrat de concession est légale, assure le gouvernement, qui regrette le mépris de la société émirati pour les intérêts de la nation djiboutienne. L'affaire est loin d'être terminée. DP World est toujours détenteur de 33% des parts du terminal à conteneur et a porté l'affaire devant la Cour Internationale d'Arbitrage de Londres.

Réaction aux ambitions du pays pour ce port majeur d'Afrique de l'Est ou peuvent transiter jusqu'à 1,5 million de conteneurs chaque année, depuis l'éviction de DP World, l'armateur singapourien PIL a signé un contrat de prise en charge de 300 000 conteneurs par an, tandis que des négociations sont engagées avec la société française CMA/CGM.

Dans un communiqué publié en début de semaine, DP World rappelle être le détenteur légitime des droits de propriété et d'exploitation du port de Doraleh et promet d'utiliser tous les moyens légaux disponibles contre toute entreprise qui envisagerait de construire ou d'exploiter une infrastructure portuaire à Djibouti.

