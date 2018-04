Algérie: Un entraineur demande la démission de Madjer

Décidément... Rabah Madjer ne fait pas du tout l'unanimité. S'il a répondu à ses détracteurs il y a quelques jours dans une interview à Goal, le sélectionneur de l'Algérie reste sous les feux des critiques. Djilali Bahloul, entraineur passé par la Linguere de Saint-Louis, le Stade d'Abidjan et les Bahrainis du Ahly Manama, en rajoute une belle couche.

« Il n'a ni diplôme, ni expérience, ni compétence pour diriger une grande sélection comme l'Algérie. Il n'a plus entraîné depuis 2004. Il a passé une dizaine d'années à critiquer sur les plateaux TV au lieu de se former. Il a oublié que pendant ce temps, le football évolue, et qu'on n' est plus dans les années 90. Je comprends les critiques contre Madjer. Lui-même a passé ses dix dernières années à critiquer la sélection algérienne et les anciens sélectionneurs, aujourd'hui c'est à son tour. Madjer doit tout simplement démissionner« , confie t-il dans un entretien au site 2022Mag.

Bahloul (36 ans) annoncé comme un technicien prometteur, estime que le problème actuel des Fennecs n'est autre que le coach: « Ça ne peut pas être un problème de joueurs, quand on voit la qualité des éléments défensifs. C'est surtout tactique.Car je me souviens pas qu'on avait ce problème avec le coach Vahid et Christian Gourcuff« .