Sénégal: Prix Marc-Vivien Foé - Moussa Konaté honoré d'être dans les nominés

Attaquant de la sélection nationale du Sénégal, Moussa Konaté est un des éléments clés d'Aliou Cissé. Le joueur a eu l'honneur d'être nominé pour le prix Marc-Vivien Foé. Et il en est fier.

« C'est un honneur, d'autant que c'est ma première saison dans ce championnat. Cette nomination va me doper à travailler plus, à me motiver davantage pour aller de l'avant, à m'améliorer et à avoir beaucoup plus de confiance en moi. Et d'être conscient que le travail que je fais actuellement avec Amiens, est en train de payer », s'est-il réjouit dans des propos relayés par Galsenfoot.

Convoqué avec les Lions de la Téranga lors de la dernière journée Fifa, estime qu'il n'est pas en sélection pour rivaliser avec Sadio Mané.

« Ce qui est important pour moi, c'est de continuer à marquer et souhaiter à Sadio d'en faire autant pour le bien de l'équipe nationale. Je ne serai pas le concurrent de Sadio Mané, qui est un phénomène, un magicien. Un joueur qui peut à lui tout seul créer le danger à tout moment. Moi, je reste un attaquant et je ne suis pas un joueur qui va aller chercher le ballon et dribbler tout le monde », a-t-il déclaré.