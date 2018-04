Afrique: Agriculture - Kinshasa accueille le troisième atelier sur l'initiative de l'huile de palme en Afrique

Les travaux ont pour objectif principal d'officialiser la plate-forme qui devra s'occuper de la mise en œuvre des actions définies dans le plan d'action sous la coordination du ministère de l'Agriculture, de la rendre opérationnelle, en spécifiant son rôle et ses responsabilités.

Un atelier de deux jours sur l'Initiative de l'huile de palme en Afrique (APOI/TFA 2020) s'est ouvert le 12 avril, à Kinshasa, dans la salle de conférence Arche située dans l'enceinte de la Clinique Ngaliema. Cette troisième activité de la série facilitée par le Fonds mondial de la nature (WWF) vise principalement l'officialisation de la plate-forme qui devra s'occuper de la mise en œuvre des actions définies dans le plan d'action sous la coordination du ministère de l'Agriculture. « Le moment est venu pour adopter formellement ce plan d'action, pour opérationnaliser la plate-forme nationale et pour préparer la participation de la RDC à l'Assemblée générale de la TFA 2020 qui se tiendra à Accra, au Ghana, du 15 au 16 mai prochain », a expliqué le secrétaire général à l'Agriculture, Evariste Bushabu Bompemong, qui a présidé la cérémonie d'ouverture des travaux.

En fait, le troisième atelier aura à élaborer un projet d'arrêté portant création d'une plate-forme nationale de la filière huile de palme en RDC. Il aura à définir les attributions, les missions, la composition et le fonctionnement de la cette plate-forme qui assurera la coordination de la mise en œuvre des principes nationaux pour la production d'huile de palme dans le cadre de « l'Initiative pour l'huile de palme en Afrique ».

Aboutir à des résultats palpables

Retraçant le chemin parcouru, Flory Botamba, représentant le directeur-pays de WWF à l'ouverture des travaux, a noté que le premier atelier tenu à Kinshasa, en septembre 2016, avait permis aux participants de se mettre d'accord sur onze principes nationaux et de définir la composition d'une plate-forme chargée de conduire les actions relatives à cette initiative. « Ce résultat a permis à la RDC d'influencer positivement la rencontre régionale d'Abidjan et la signature de la Déclaration de Marrakech au mois de novembre 2016 lors de la COP22 », a souligné ce responsable à WWF. Quant au deuxième atelier tenu en octobre 2017, il a permis aux acteurs intervenant dans ce secteur d'élaborer leur plan d'action en vue de mettre en œuvre les onze principes de production durable et pérenne d'huile de palme en RDC.

Le WWF, par le biais de Flory Botamba, a exprimé son souhait de voir ce secteur porter la croissance économique en RDC. L'ONG internationale a motivé ses espoirs par la connaissance de la vision commune pour la filière de l'huile de palme qui prospère dans la région, génère emplois et richesses pour les communautés locales, tout en étant durable sur le plan environnemental et social.

Il est noté que les participants à cet atelier qui se clôture le 13 avril sont notamment les représentants de la présidence de la République, des ministères de l'Agriculture, Aménagement du territoire, Affaires foncières, Affaires sociales, de MEDD, d'Oxfam, de la société civile œuvrant dans le secteur huile de palme, y compris les associations des peuples autochtones et internationales, les partenaires financiers et techniques, la primature, l'Unera, etc.