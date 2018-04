Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Lancement de la commercialisation de « Litouka ya peto »

Le foyer amélioré, une technologie de cuisson à faible consommation de bois et charbon de bois, est une invention de l'Association femme énergies. Le produit a été lancé en grande pompe, le 12 avril à Brazzaville, en présence des autorités et partenaires au développement.

La marque « Litouka ya peto » ou foyer amélioré, d'après les inventeurs, représente avant tout une technologie propre qui vise à préserver l'environnement et les massifs forestiers. 90% de l'énergie consommée au Congo étant tirée du bois et du charbon de bois, cette innovation contribuera à réduire les coupes de bois de chauffe et, de ce fait, à lutter contre le réchauffement climatique.

Constitué d'un insert en argile enrobé dans une gaine métallique, le foyer amélioré offre de multiples avantages économiques par la réduction du budget de combustible des ménages, comme a su l'expliquer la présidente de l'association femme énergies, Estelle Malalou Passy. « Les chaînes de production et de diffusion constituent des emplois, surtout pour les femmes en vue de leur autonomisation. Sur le plan sanitaire, le foyer permet d'éviter des maladies dues à l'exposition à la fumée », a -t-elle déclaré.

Cette technologie permettrait, en effet, d'économiser 40% de charbon et une atténuation des émissions de gaz à effet de serre d'environ 1,45975teqCO2 par an, selon l'étude de faisabilité du projet. La réduction des coupes de bois correspondrait à la préservation d'une étendue de forêt telle que la Patte d'Oie, située au centre-ville de Brazzaville.

La pertinence de l'initiative explique, sans nul doute, la mobilisation à la cérémonie du lancement de ce foyer des membres du gouvernement, notamment la ministre de la Promotion de la femme et de son intégration au développement, Inès Nefer Ingani, et son collègue de la Culture et des arts, Dieudonné Moyongo, y compris l'ambassadeur des Etats-Unis, Todd Haskel.

« L'association Femme énergies œuvrant dans les domaines de l'environnement et du développement durable, à partir de son programme de production et de promotion du foyer amélioré "Ya peto", donne une occasion et des opportunités aux femmes de s'impliquer davantage dans les questions liées à la protection de l'environnement », a salué la ministre Inès Nefer Ingani.

La vulgarisation de ce produit et son accessibilité à tous les ménages à des prix abordables demeurent une autre paire de manches pour les promotrices du projet. La distribution est, pour le moment, limitée à Brazzaville. L'association promotrice mise également sur le marché de Pointe-Noire et entend couvrir l'ensemble du pays.

Mais ces entrepreneures peuvent compter sur leur partenaire, entre autres, l'ambassadeur des Etats-Unis, qui a déjà financé plus de cinquante mille dollars dans le cadre du fonds d'appui économique. « Je suis heureux de la mise en œuvre de ce projet qui, j'en suis sûr, contribuera à l'amélioration des conditions de vie de la population et de l'environnement », a assuré l'ambassadeur Todd Haskel.