Congo-Brazzaville: Lutte contre la pauvreté - L'UE octroie 3 milliards FCFA pour financer les projets de développement

L'ambassadrice, chef de la délégation de l'Union européenne (UE), Saskia De Lang, a présenté officiellement le 12 avril, les sept projets de développement retenus pour bénéficier, cette année, du financement de son institution.

La présentation des sept projets retenus parmi les cinquante proposés par les organisations de la société civile nationale et internationale s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la politique de l'UE, notamment celle d'aide au développement et de lutte contre la pauvreté. Elle se matérialise par une procédure de concurrence et de sélection réalisée chaque année, afin de trouver les meilleurs projets de développement, capables de bénéficier du soutien de cette institution.

Les projets selectionnés portent sur l'agriculture, l'accès aux services de santé de base, l'élimination des violences faites aux femmes, l'autonomisation familiale, la promotion de l'entrepreneuriat, la création d'emplois, la protection de l'environnement et la préservation de la biodiversité.

Selon la responsable de l'UE, qui a réitéré l'engagement de son organisation d'être fidèle à sa devise intitulée « Un partenariat, des actions et des résultats concrets », une enveloppe d'environ trois milliards FCFA est disponible, cette année, pour appuyer les projets liés à l'amélioration des conditions de vie des Congolais.

En effet, les sept projets retenus seront mis en action par des porteurs et animateurs d'ONG, parmi lesquels Azur développement; Reiper; la Croix-Rouge française; Essor; IECD; Gescod; Rénatura et leurs partenaires.

« Réduire la pauvreté et protéger les personnes vulnérables ont toujours été au cœur de la coopération entre l'UE et le Congo. Ainsi, notre institution réaffirme son engagement en présentant à ses partenaires sept nouveaux projets de développement en faveur de la population congolaise », a déclaré Saskia De Lang, avant de poursuivre qu'avec ces sept nouveaux projets d'une durée moyenne de trois ans, l'UE, déjà riche d'une quarantaine de projets en cours de réalisation dans le pays, confirme non seulement la validité et la diversité de la coopération au Congo, mais aussi sa capacité de répondre de manière ciblée et spécifique aux besoins de la population pour lutter contre la pauvreté.

Par ailleurs, résultats attendus, ces actions influenceront positivement environ quatre-vingt-quatre mille bénéficiaires directs dans l'ensemble des localités où se déploieront les activités, notamment Brazzaville, Pointe-Noire et l'intérieur du pays.

Deux instruments nécessaires pour appuyer la société civile au Congo

Pour l'UE, il y a deux principaux instruments financiers qui sont mis en œuvre pour financer les programmes en faveur de la société civile et de la population. Il s'agit plus précisément de l'Instrument européen pour la démocratie et les droits de l'homme et le programme thématique « Organisation de la société civile et Autorité locale(Osc/Al). C'est dans ce cadre que sont financés les sept projets qui viennent d'être présentés.

Notons que les fonds de ces deux instruments financiers sont octroyés à la suite des appels à proposition lancés périodiquement.