Afrique: Oragroup annonce des résultats 2017 en forte progression

communiqué de presse

À l’issue de son assemblée générale qui s’est tenue le 13 avril 2018, le groupe bancaire panafricain Oragroup annonce une forte progression de ses performances pour l’exercice 2017. Oragroup affiche un total de bilan à 1 794 milliards de francs CFA (3,28 milliards de dollars). Les dépôts de la clientèle de l’ensemble du réseau Orabank s’élèvent à 1 179 milliards de francs CFA et les opérations de crédits à 1 085 milliards de francs CFA. Au total, le Groupe affiche un produit net bancaire de 108 milliards de francs CFA (197,4 millions de dollars) et un résultat net en forte hausse de 45% à 21,97 milliards de francs CFA (40,1 millions de dollars).

« Ces résultats confortent notre stratégie de développement reposant sur quatre axes : la consolidation d’un groupe partageant une vision et des valeurs communes, la poursuite de notre croissance en maîtrisant nos charges, la maîtrise du coût du risque et la mobilisation de ressources dans le but de conforter la solidité financière du Groupe. Sur l’ensemble de ces sujets, la banque a été incontestablement au rendez-vous. Le travail en équipe a été un élément clé pour consolider les acquis de notre groupe en termes de performances financières nécessaires pour asseoir son développement panafricain », explique Binta Toure Ndoye, Directrice générale du groupe.

Vincent Le Guennou, Président du Conseil d’Administration d’Oragroup et co-CEO d’Emerging Capital Partners (ECP), actionnaire majoritaire d’Oragroup, ajoute : « Ces excellents résultats 2017 viennent définitivement valider notre stratégie de construction d’une banque universelle de premier plan avec une présence forte dans douze pays d’Afrique, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux horizons de développement pour le réseau Orabank. À travers Oragroup, nous sommes fiers de contribuer au financement de l’économie réelle, avec un accent particulier sur les PME, un segment qui représente un extraordinaire potentiel de croissance en Afrique. »

L’année 2017 a été riche en actualités avec l’obtention d’importantes lignes de financement : Oragroup a notamment clôturé avec succès une émission de billets de trésorerie d’un montant total de 35 milliards de francs CFA (53,3 millions d’euros) par appel public à l’épargne sur le marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), obtenu deux lignes de financement de 10 milliards de francs CFA chacune de la BOAD, reçu un financement de 40 millions d’euros de la Société Islamique de Développement (SID). Ces fonds vont permettre à Oragroup de financer des projets éligibles portés par des petites et moyennes entreprises (PME) opérant dans les pays membres de la SID. Orabank continue de renforcer le financement des PME, avec celles intervenant notamment dans le secteur de l’Énergie Renouvelable et de l’Efficacité Énergétique (ER/EE), décaissant au total 6 millions d’euros sur la ligne de crédit SUNREF octroyée par l’Agence Française de Développement (AFD).

Suite à l’harmonisation de ses systèmes d’information réalisée fin 2016, Oragroup a également finalisé la mise en œuvre de sa cohérence de groupe avec l’adoption de la plateforme bancaire numérique BankWorld de CR2 qui lui permettra d’élargir sa gamme de services bancaires numériques et d’agences en libre-service. Oragroup jette ainsi les bases d’une politique ambitieuse en matière de digitalisation et d’approfondissement de sa pénétration des marchés sur lesquels elle opère.

2017 a également été marquée par la mise en service à Lomé d’une salle de marchés à vocation régionale et internationale, ce qui traduit la volonté forte du groupe de contribuer activement au développement du marché financier régional.

À propos d’Oragroup

Oragroup est présent dans 12 pays de l'Afrique de l’Ouest et Centrale (Bénin, Burkina, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée Conakry, Guinée Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal, Tchad, Togo) et dans quatre zones monétaires (UEMOA, CEMAC, Guinée Conakry, Mauritanie). Avec 143 agences bancaires et 1 811 collaborateurs, Oragroup propose à ses 430 000 clients (grandes entreprises, nationales et internationales, PME et particuliers) une gamme élargie de produits et de services bancaires selon des principes de proximité et de réactivité.

Œuvrant à l’inclusion financière par le déploiement de solutions innovantes, Oragroup se concentre sur des segments de population jusque-là délaissés. Cet engagement se traduit dans sa démarche RSE qui fait partie intégrante de sa stratégie et constitue une priorité de ses instances dirigeantes, axée autour de la transition énergétique, du management des risques environnementaux et sociaux, et du bien-être du public et de ses employés.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.orabank.net ou suivez-nous sur LinkedIn, @GroupeOrabank on Twitter, Facebook, Instagram, Google+, You Tube.

Contacts presse

Oragroup - Directrice de la Communication

Delphine Ndiaye

+228 92 52 08 04 / +228 99 86 41 44

delphine.ndiaye@orabank.net

35°Nord - Agence de relations presse

Nicolas Teisserenc

+33 6 18 09 66 90

nt@35nord.com