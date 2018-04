Togo: Hiérarchie plus ou moins respectée

Ce Jeudi, on retient les victoires de TAC, Maranatha et AS Togo Port qui se qualifient ainsi pour le tour suivant après s'être débarrassés respectivement de Kpandi Junior, Kotoko et de Gbohloe Su.

A l'exception de Koroki ou encore d'ASKO de Kara ou de Gbikinti, qui ont trouvé sur le chemin dans des matches aux allures de ceux de D1, tels Sémassi de Sokodé (1-2) et Foadan de Dapaong (t-a-b 10-11, temps règlementaire 1-1) et ASCK (3-0) qui les ont sorti de la Coupe du Togo édition 2018, tous les autres favoris des sept autres rencontres de ce 3ème tour de la compétition ont assuré, à leur manière. C'est le cas par exemple de Gomido devant Okiti (1-0) hier mercredi alors même que Espoir FC l'emportait sur le même score sur Entente II de Lomé.

