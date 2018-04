Cote d'Ivoire: Développement rural - « Andokro Kouakou Mon Village » reçoit le soutien du PCA de HES Finances

Après avoir pris connaissance des besoins de ce village, M. Hesné s'est engagé à aider les femmes et les jeunes

Le Président du Conseil d'administration (Pca) de HES Finances, Khalil Hesné a conduit une délégation composée de Bary Mikhail directeur général de la même structure financière et Jean Marcel Aboumon chef de la mission résidente de la Banque ouest africaine de développement (Boad) à « Andokro Kouakou Mon village », situé à une vingtaine de kilomètres de la ville de Bouaké. Pendant trois jours la délégation s'est imprégnés des réalités de ce village en terme de besoin à l'invitation de Lazare Yao cadre dudit village.

Du 31 mars au 2 avril 2018, la « Paquinou » a donc servi de prétexte à la délégation pour visiter quelques actions de développement initié par l'Association des Ressortissants d'Andokro Kouakou (Arak) présidée par Eboua Kouakou. Comme s'il présageait ce qui l'attendait sur place, M. Hesné s'est fait accompagner par l'entreprise Callivoire, spécialisée dans les solutions agricoles, pour le développement de l'agriculture ivoirienne.

Ce village jouit de quelques commodités relatives à l'électrification rurale, l'existence de bâtis modernes, des infrastructures préscolaires et scolaires partant de la maternelle au cycle primaire, des espaces verts aménagés. Et surtout une bonne gestion de sorte que les animaux domestiques n'y divague pas comme dans bon nombre de village. Cependant, dans ce paisible village d'agriculteurs, les populations rencontrent d'énormes difficultés à écouler leur production d'igname et de manioc faute d'acheteurs sérieux. Toute chose qui pousse les paysans à vendre à vil prix leurs productions. Eligible à la création d'un collège à proximité, le président de l'Arak a plaidé pour la construction de logements pour les fonctionnaires, et une augmentation des salles de classes pour l'école primaire publique.

Après avoir pris connaissance des besoins de ce village, M. Hesné s'est engagé à aider les femmes et les jeunes à travers une maison d'assurance vie et maladie. Malgré leurs maigres moyens, il a incité les paysans à la culture de l'épargne. Niankouri Benon représentant de Callivoire a au nom du patron de Hes Finances a offert des pompes à pédales pour arroser les plantes, des engrais divers, des semences de riz, de tomate, d'oignon et de piment. Aussi a-t-il exhorté ces paysans à diversifier leurs productions.Notons que reconnaissant le peuple baoulé, dans sa tradition d'accueil, a intronisé le Pca de Hes Finance, « Nanan Andoh Kouagni 1er.