Cote d'Ivoire: Lutte contre le paludisme - Le taux de consultation a chuté de 50% en 2012 à 33% en 2017

Ainsi a-t-il indiqué que la commémoration de cette journée par des manifestations publiques vise à «sensibiliser la population aux conséquences socio-économiques de cette maladie pour les emmener à adhérer aux différentes stratégies de lutte». Non sans ajouter que c'est aussi «une occasion pour rappeler que la prévention du paludisme et la lutte contre cette maladie nécessitent un investissement et un engagement politique».

Le directeur-coordonnateur du Pnlp a aussi indiqué que le gouvernement a doté tous les centres de santé publics de 2093 hémoglobinomètres (appareils servant à mesurer le taux de sang), en vue d'une prise en charge précoce des anémies chez l'enfant et la femme enceinte. Et réduire par conséquent le taux de mortalité liée au paludisme grave.

Il a souligné que «ces résultats encourageants» sont dus au renforcement des stratégies de préventions et de prise en charge du paludisme. Notamment, grâce aux efforts du gouvernement avec l'appui de certains partenaires, dont le Fonds mondial pour la lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme.

Dr Tanoh Méa Antoine qui s'exprimait au cours d'une rencontre d'échanges avec la presse, a précisé que «le nombre de cas et le taux de mortalité lié au paludisme ont respectivement chuté de 4 152 065 cas de paludisme en 2016 à 3 557 891 en 2017. Et de 4 431 décès en 2016 à 3 222 en 2017».

