C'est l'une des rares fois que nous avons mis les moyens nécessaires pour espérer un bon rendement. C'est pour nous une première de participer à une compétition ces conditions. Nous voyagions d'habitude avec les véhicules de transport en commun. Mais cette fois, nous avons loué un car afin de mettre les joueurs à l'aise pendant le voyage. Les joueurs ont été bien logés à Grand Bassam et la restauration était également bien servie. Il faut noter aussi que tous les joueurs ont reçu des primes qu'ils n'ont jamais eu et ce, grâce à l'accompagnement du ministère. On ne peut pas gagner tout le temps et il faut prendre cette défaite avec philosophie.

Je remercie pour une fois le ministère des Sports et des Loisirs qui a fait un effort pour financer cette sortie des Etalons boulistes en Côte d'Ivoire. Nous avons eu un soutien considérable du MSL mais malheureusement, les résultats n'ont pas suivi. D'habitude, c'est la fédération qui se bat pour se déplacer. Pour cette fois, il faut reconnaitre les mérites du MSL qui n'a pas hésité à mettre les moyens financiers à notre disposition. Le MSL a même désigné un émissaire qui a devancé la délégation burkinabè sur place afin de lui réserver un bon accueil et de la mettre dans les conditions optimales. Nous espérons que cet accompagnement se poursuivra pour que nous puissions ramener d'autres prix au pays.

Copyright © 2018 Fasozine. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.