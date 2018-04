Burkina Faso: Des syndicalistes sensibilisés à l'action humanitaire

Et de poursuivre : « Nous nous présentons aujourd'hui aux partenaires syndicaux, membres de la Confédération générale du travail du Burkina (CGTB) pour leur dire qui nous sommes. Ce que nous faisons et quels sont nos domaines d'intervention ». Il a précisé qu'il s'agira, au cours de la formation, de donner l'historique du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du respect de l'emblème de l'organisation humanitaire, de ses missions et les règles essentielles du droit humanitaire.

Afin de voir son action facilitée par les acteurs lors des mouvements sociaux, elle a organisé, le jeudi 12 avril 2018, à Ouagadougou, un atelier d'informations et de sensibilisation d'une vingtaine de leaders syndicaux aux valeurs et principes humanitaires. « La Croix-Rouge a besoin de beaucoup de partenaires pour agir sur le terrain en toute tranquillité », a dit le président de la CR-B, Denis Bakyono, à l'ouverture de l'atelier.

Dans l'accomplissement de sa mission d'assistance et de secours humanitaires, la Croix-Rouge burkinabè (CRB) rencontre des difficultés dues à l'incompréhension et à la méconnaissance des principes de son intervention par une partie de la population dont les syndicalistes.

