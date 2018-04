Sénégal: Conférence téléphonique sur le Sommet des Forces terrestres africaines, le 19 avril

Dakar — L'ambassade des Etats-Unis au Sénégal organise, jeudi prochain, à partir de 15h, une conférence téléphonique axée sur la 6e édition du Sommet des Forces terrestres africaines (ALFS), prévu du 16 au 19 avril à Abuja, au Nigeria, a appris l'APS.

Selon un communiqué, la conférence sera animée par les généraux James C. McConville, vice-chef de l'armée américaine, et Eugene LeBoeuf, commandant de l'armée américaine en Afrique et le chef d'état-major de l'armée du Nigéria, le lieutenant-général T.Y. Buratai.

Il s'agira pour ces co-organisateurs du Sommet des Forces terrestres africaines 2018 de "discuter de l'importance de la coopération régionale entre les forces militaires pour renforcer la sécurité et la stabilité à travers le continent africain", renseigne la source.

L'ALFS est une conférence d'une semaine rassemblant les chefs des forces terrestres de toute l'Afrique dans un dialogue franc pour discuter et développer des solutions coopératives et améliorer la sécurité et la stabilité transrégionales.

Le thème retenu cette année est : "L'union fait la force : combattre les défis de sécurité de l'Afrique".

Le premier ALFS a eu lieu à Washington, en 2010, le suivant, en 2012 à Kampala, en Ouganda, le troisième à Dakar en 2015, lit-on dans le communiqué qui explique qu'"initialement, l'ALFS était un événement semestriel, mais il a été interrompu par les priorités de l'armée américaine en 2014".

"En 2015, l'armée américaine a décidé de tenir l'ALFS chaque année afin de consolider les relations créées l'année précédente. L'ALFS 2016 s'est tenu à Arusha, en Tanzanie et l'ALFS 2017 à Lilongwe, au Malawi" concluent les rédacteurs du texte.