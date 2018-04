Burkina Faso: Koglweogo de Fada N'Gourma

Les Koglweogo de la commune de Fada N'Gourma ont fait le point, le samedi 7 avril 2018, de leurs actions contre l'insécurité, de 2016 à 2018. C'était lors d'un forum qui a vu la participation de représentants des Forces de défense et de sécurité et de plusieurs responsables régionaux des Koglweogo.

Après deux ans d'existence officielle, les Koglweogo de la commune de Fada N'Gourma ont marqué une halte, le samedi 7 avril 2018, pour faire le point des actions menées contre l'insécurité, notamment le grand banditisme, les vols et les attaques à main armée. Ce bilan fait état de 546 bandits dont 127 braqueurs et 400 voleurs mis hors d'état de nuire.

Pour le responsable des Koglweogo de la région de l'Est, Moussa Thiombiano alias Django, ces résultats sont le fruit du sacrifice consenti par ses hommes qui, selon lui, font preuve d'abnégation et de bravoure sur le front. «C'est à eux que tout le mérite revient et nous en sommes fiers», a-t-il déclaré.

Le Secrétaire général (SG) des Koglweogo de la région de l'Est, Yeli Teliba Tambangou, a précisé que parmi les délinquants interpelés, certains sont entre les mains de la justice, d'autres ont été relâchés après s'être acquittés d'amendes et d'autres encore se sont repentis et ont rejoint les rangs des Koglweogo. « Ce que nous avons fait est palpable. Personne ne peut le remettre en cause. Nous avons fortement contribué à faire reculer le grand banditisme dans la région », a-t-il apprécié.

Et Rosalie Souobou, Koglweogo de Fada, d'ajouter que la femme n'a pas été en marge de cette « guerre » contre l'insécurité. «Nous ne nous sommes pas gênées de participer aux missions commandos avec les hommes puisque nous avons été initiées au même titre qu'eux», a-t-elle confié.

«Plus de sévices corporels ni d'amendes»

Au sujet de la collaboration avec les Forces de défense et de sécurité (FDS), le SG Tambangou a affirmé que les Koglweogo entretiennent d' « excellentes » relations avec l'ensemble des professionnels du secteur de la sécurité. « Si nous prenons un délinquant, nous le transférons immédiatement à la police ou à la gendarmerie », a-t-il soutenu.

Sur la question des amendes et des sévices corporels, M. Tambangou a laissé entendre que ces pratiques relèvent désormais du passé. « Nous n'imposons plus d'amendes, nous ne faisons plus subir de sévices corporels aux individus que nous interpelons », a-t-il tranché, avant de faire le mea-culpa du groupe d'autodéfense. « C'est le lieu pour nous de reconnaître les erreurs commises et de solliciter la compréhension des autorités et de toute autre personne qui estime avoir fait les frais des Koglweogo de façon indue », a exprimé Yeli Teliba Tambangou.

C'est d'ailleurs pourquoi, a-t-il poursuivi, l'association envisage tenir une session de formation au respect des textes, la prévention communautaire de l'insécurité et la collaboration avec les FDS. Si vous n'imposez plus d'amendes, comment fonctionnez-vous alors ? A cette question il a répondu : « Nos ressources proviennent des frais d'adhésion de nos membres (5000 F par personne) et des aides de nos amis ».

Ces retrouvailles ont été l'occasion pour Django de remobiliser ses troupes, surtout que la région est confrontée, ces temps-ci, à un phénomène nouveau d'insécurité qui s'apparente au terrorisme.