Burkina Faso: Championnat national de football D1 23e journée

Deuxième au classement, l'EFO livre désormais un duel à distance avec l'Association sportive des fonctionnaires de Bobo Dioulasso (ASFB) pour le titre. L'entraîneur de la nouvelle promue (Salitas), Ladji Coulibaly, a reconnu lors de la conférence de presse d'avant- match organisée hier jeudi 12 avril, que les « Bleu et Blanc » seraient difficiles à manœuvrer. Il a néanmoins avoué que son équipe joue pour le titre, et par conséquent, elle fera tout pour venir à bout de la « Reine des stades » et s'octroyer le plein de points. « Nous allons nous battre pour obtenir les 3 points », a-t-il dit.

