Ile Maurice: Mauritius Institute of Directors - Eddy Jolicoeur nouveau directeur général

Le Mauritius Institute of Directors (MIoD) a un nouveau Chief Executive Officer. Il s'agit d'Eddy Jolicoeur, qui occupait jusqu'ici le poste de Group Head of Human Resources au sein du groupe Mauritius Commercial Bank (MCB).

Il prendra officiellement ses nouvelles fonctions le 1er mai. Le principal concerné se dit «heureux» de cette nouvelle opportunité. «Cette nomination constitue un nouveau challenge qui me permettra de contribuer au renforcement d'une culture de bonne gouvernance sur le plan national», soutient-il.

Titulaire d'une licence d'économie, de politique sociale et d'administration de l'université de Kent, en Angleterre, et d'une maîtrise en ressources humaines de l'université de Surrey, Eddy Jolicoeur a travaillé à Deep River Beau-Champ, à Mon-Desert Alma, à Médine, et au sein du groupe Rogers avant d'être nommé Group Head of Human Resources du groupe MCB, en 2008.

A la MCB, Mike Sophie

Mike Sophie le remplace à la direction des ressources humaines de la MCB. Il était jusqu'ici Head of Retail Banking. Abraham Rawat, qui était à la tête de Banking Operations SBU, accède, quant à lui, au poste de Head of Retail Banking.

À savoir que Mike Sophie a acquis une solide expérience au sein du groupe bancaire, notamment à MCB Mozambique, MCB Seychelles et au Retail SBU pendant dix ans, avant d'en prendre le leadership l'année dernière. Abraham Rawat a, lui, évolué au département de Strategy and Research à MCB Factors, et est, depuis cinq ans, à la tête de Banking Operations SBU.