Sénégal: ENABEL en partenariat avec le REJAQUES pour valoriser les métiers de l'agriculture dans le Bassin arachidier

Le Responsable de projets à ENABEL a soutenu qu'un changement de perceptions et de comportements concernant les métiers de l'agriculture et l'ensemble des professions qui sont liées à l'ensemble des segments de la filière agroalimentaire dans le bassin arachidier doit être mené.

"La population dans le Bassin arachidier se déplace pour joindre les villes et nous voulons atteindre les causes profondes de cette émigration rurale par la redynamisation de l'économie rurale dans la zone et permettre aux acteurs et opérateurs économiques des filières agricoles de déployer leurs potentiels en terme d'absorption de main-d'œuvre", a souligné M. Pannini.

"Nous voulons permettre aux métiers de l'agriculture de devenir un métier valorisant, un métier de réussite dans lequel les jeunes sénégalais puissent trouver leur réussite économiquement, socialement et culturellement", a-t-il dit lors de la signature d'une convention de partenariat entre ENABEL et le REJAQUES.

