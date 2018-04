Burkina Faso: Cour de justice de l'UEMOA - Le soutien du Président du Faso salué

Outre ces questions, Joséphine Suzanne Ebah/Touré a présenté au chef de l'Etat, les programmes d'activités annuelles 2017-2018 et 2018-2019. « Nous avons entrepris de faire la vulgarisation du droit de l'UEMOA qui est méconnu de ses destinataires. A cet effet, nous avons eu des séminaires dans des pays comme le Togo, le Niger, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Cela ressort du bilan d'activités que nous avons présenté au chef de l'Etat. Cette année nous continuerons ces différentes activités », a-t-elle détaillé avant de soutenir que des décisions ont également été rendues sur des sujets sensibles.

La Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) est reconnaissante du soutien du président du Faso, pour la bonne marche de l'institution. Une délégation constituée de la présidente de la Cour, du doyen des juges et ses collaborateurs, est allée remercier le chef de l'Etat, Roch Marc Christian Kaboré. « Nous avons voulu cette visite de courtoisie pour saluer le président du Faso pour avoir honoré de sa présence notre rentrée solennelle qui a eu lieu en fin d'année 2017 », a déclaré la présidente de la Cour de justice de l'UEMOA, Joséphine Suzanne Ebah/Touré.

