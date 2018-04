Burkina Faso: Coris bank international

Le Conseil d'administration de Coris bank international (CBI) a organisé, le jeudi 12 avril 2018 à Ouagadougou, l'assemblée générale ordinaire de ses actionnaires. Il en ressort que de l'exercice clos au 31 décembre 2017, la banque a réalisé un total bilan de 1 132 milliards de F CFA, soit une augmentation annuelle de 27,9%, portant ainsi le bénéfice net de l'exercice, à 19,7 milliards.

Avec aujourd'hui plus de 15 000 actionnaires, Coris banque international (CBI SA) a sacrifié à la tradition statutaire de l'assemblée générale ordinaire de ses actionnaires, le jeudi 12 avril 2018 dans la capitale burkinabè. Au menu des travaux, les examens du rapport de gestion du Conseil d'administration et des états financiers de l'exercice clos au 31 décembre 2017, du rapport du comité Charia et des rapports des commissaires aux comptes et, l'approbation des comptes annuels de l'exercice 2017 et des conventions règlementées, entre autres.

D'emblée, le Président du conseil d'administration (PCA) de CBI SA, Idrissa Nassa, a confié aux actionnaires que malgré un environnement concurrentiel et sécuritaire difficile, la banque a conforté sa 1ère place dans le classement des banques de la place suivant la taille du bilan, les encours de dépôts et de financements ainsi que les résultats.

En effet, a-t-il expliqué, Coris bank international a poursuivi son développement et enregistre de bons indicateurs de performance au terme de l'exercice, avec une progression total bilan de 27,9% et du bénéfice de 19,5%. «Consolidé par ses succursales du Bénin et du Sénégal et grâce à une activité d'intermédiation intense, le total bilan a atteint 1 132 milliards de F CFA en décembre 2017 contre 885 milliards en 2016, après une augmentation annuelle de 27,9%», a-t-il relevé.

De l'analyse de l'activité et des résultats de la banque présentée par ses Directrices générales adjointes (DGA) Pole support, Alice Kaboré et Pole exploitation, Gisèle Gumedzoe, il ressort qu'au 31 décembre 2017, le réseau de distribution de CBI SA est de 42 agences et 47 distributeurs automatiques dans 19 villes du pays, en plus des succursales du Bénin et du Sénégal.

Pour le dernier exercice clos, les ressources de la clientèle se sont accrues de 47,9% pour s'établir à 620,5 milliards, les dépôts des institutions (premiers pourvoyeurs des ressources de la banque) représentant 38,1% de l'encours global.

«Par rapport à fin décembre 2016, les crédits nets consolidés ont progressé de 31,2% pour atteindre 542,1 milliards, grâce aux performances enregistrées sur les crédits à moyen et long terme ... », peut-on lire dans le rapport.

336 F CFA de dividende par action de 1 000 F

A terme, les actionnaires ont validé la proposition d'affectation du résultat de l'exercice fait par le Conseil d'administration. Ainsi, 12,288 milliards de F CFA ont été alloués aux dividendes pour un dividende net de 336 F CFA par action de 1 000 F qui sera mis en paiement à compter du 4 juillet 2018 par le biais des sociétés de gestion et d'intermédiation.

Pour 2018, les perspectives de la banque vont de l'amélioration de la mise en œuvre de son plan stratégique 2018-2022 à l'impulsion d'une dynamique plus forte de collecte des dépôts de la clientèle en passant par le renforcement du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, entre autres. «Pour apporter notre contribution au financement de l'économie nationale, il nous faut mobiliser plus de ressources de la clientèle. Nous allons donc ouvrir 10 nouvelles agences pour renforcer le maillage du territoire et augmenter notre capacité de mobilisation de ces ressources», a annoncé la DGA Pole support, Alice Kaboré.

De plus, a-t-elle dit, la banque proposera à partir de mai 2018, de nouveaux produits et des solutions innovantes à la clientèle à travers des offres digitales pour révolutionner le monde des institutions financières au Burkina Faso et toujours donner satisfaction aux clients.

Quant au PCA, Idrissa Nassa, il a précisé que depuis son arrivée sur le marché en 2008, CBI croît d'année en année sa part de contribution au financement de l'économie burkinabè. «Notre cœur de marché c'est les PME/PMI mais nous finançons également l'agriculture, tous les segments de l'économie et les pouvoirs publics, c'est-à-dire le Trésor public. Cette année, nous allons continuer d'accompagner le Programme de développement économique et social (PNDES) et poursuivre notre activité aussi bien au Burkina Faso que dans la sous-région», a-t-il conclu.