Afrique de l'Est: Angola/Afrique du Sud - Analyse de la coopération culturelle

Luanda — La coopération culturelle, axée sur la formation des cadres, le patrimoine historique, en particulier ceux liés à la lutte de libération des peuples d'Afrique australe, a dominé la réunion de ce jeudi, à Luanda, tenue entre les ministres de la Culture de l'Angola et de l'Afrique du Sud.

La ministre angolaise de la Culture, Carolina Cerqueira, et son homologue sud-africain, Nkosinathi Mthethwa, se sont penchés sur le programme exécutif de coopération conjointe 2018-2019, le renforcement de la coopération dans les domaines du patrimoine, en particulier ceux liés à la lutte de libération des peuples d'Afrique du Sud, et la coopération dans les domaines des bibliothèques, d'archives et de la formation artistique.

Les deux pays ont exprimé leur intention de collaborer au projet d'inscription de Cuito Cuanavale et de Nelson Mandela Sítio sur la liste du patrimoine de l'humanité.

La ministre Carolina Cerqueira a réaffirmé que l'Angola comptait sur le soutien des pays de la région Australe du continent africain pour l'élévation du Mémorial de Cuito Cuanavale au patrimoine mondial.

Carolina Cerqueira a également mentionné la nécessité de renforcer les liens d'amitié et de coopération entre les deux pays, en accordant une attention particulière au patrimoine historique, au Salon du livre, et a préconisé un échange annuel à travers les activités des bibliothèques et des archives nationales.

En ce qui concerne le tourisme culturel qui est une source de revenus pour plusieurs pays, elle a dit que le ministère de la Culture d'Angola, en collaboration avec d'autres secteurs, travaillait pour obtenir des dividendes et des subventions qui pourraient aider à renforcer l'économie nationale, la croissance économique et la diversification de l'économie nationale.

Pendant ce temps, le ministre sud-africain a promis de soutenir le monument Cuito Cuanavale au patrimoine mondial parce qu'il s'agit d'un site de grande importance dans la lutte de libération des pays de l'Afrique australe.

Nkosinathi Mthethwa s'est dit ouvert à soutenir et à renforcer la coopération bilatérale avec l'Angola, étant donné qu'il s'agit de deux pays et deux peuples ayant une longue histoire commune.

"L'Angola est notre deuxième patrie et nous devons donc travailler ensemble pour rappeler aux jeunes générations l'importance de la bataille de Cuito Cuanavale dans le processus de libération de la Namibie et la fin de l'apartheid en Afrique du Sud", a déclaré le responsable sud-africain.

Nkosinathi Mthethwa a ajouté qu'il comptait également sur le soutien de l'Angola pour l'inscription du site de Nelson Mandela sur la liste du patrimoine mondial.

Durant son séjour en Angola, le dirigeant sud-africain a visité le Mémorial de Cuito Cuanavale, le Mémorial Dr António Agostinho Neto et le Monument du Soldat inconnu. Il a également tenu une rencontre avec le gouverneur de Cuando Cubango, Pedro Mutindi.

Les républiques d'Angola et d'Afrique du Sul entretiennent des relations de coopération dans les domaines politique, diplomatique, économique, commercial et de la défense et sécurité depuis 1994, après la chute du régime de l'apartheid.