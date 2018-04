Angola: Un Centre Agroalimentaire sera établi dans le pays

Luanda — Un Centre National Agroalimentaire (CNA), la plus grande industrie du genre jamais vue dans le continent africain, sera établi en Angola, dans trois ans, en tenant compte des potentialités agropastorales de ce pays.

Elaboration, transformation et conditionnement des produits d'origine principalement agricole, destinés à la consommation humaine et animale, telle sera la tâche à exécuter par ce Centre, qui sera construit non loin de la ville satellite de Kilamba, banlieue de Luanda.

Le CNA, initiative du groupe entrepreneurial italien "Cremonini", et représenté par "INALCA", entreprise opérant en Angola depuis 1980, créera plus de 1000 postes d'emploi.

INALCA est le leader dans le secteur de viande bovine et dans l'industrie alimentaire en Europe.

Le CNA, projet estimé à 200 millions d'USD, sera exécuté dans une superficie de 192.000 mètres carrés.

Il sera au service des producteurs et consommateurs angolais, qui recevront une gamme de produits nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire de la population.

Relancer la production interne et réduire les importations, seront également les objectifs du CNA, qui se chargera d'élaboration et de transformation des produits tels que viande, poisson, céréales, farine, huile, fruits, légumes, entre autres, a précisé le président du groupe INALCA, Luigi Cremonini.

Le patron d'INALCA, qui se confiait jeudi à la presse, à Luanda, en marge de la présentation du projet CNA, a affirmé que le succès de ce défi à relever dépendrait essentiellement de l'appui institutionnel du gouvernement angolais, qui devra soutenir les véritables producteurs et investisseurs en vue d'accélérer le processus de production interne.

Par ailleurs, qualifiant l'Angola d'un pays important et stratégique pour les hommes d'affaires italiens, il a dit que ce pays détenait des ressources agricoles infinies et une potentialité hydrographique très riche et attractive.

Pour sa part, le secrétaire d'Etat à l'Agriculture et à la Pêche, Carlos Alberto Jaime Pinto a souligné que le projet Centre National Agroalimentaire obligerait le gouvernement angolais à accélérer le processus de production interne du secteur agropastoral

La mise en œuvre du projet CNA aidera le pays à réduire largement les niveaux d'importations des biens alimentaires, notamment de la viande bovine, estimées, ces dernières années, à 300.000 tonnes.

Le gouvernement s'est engagé dans la création des conditions et dans la mise en œuvre des programmes qui visent à stimuler la production nationale et à capter des investissements privés, a-t-il ajouté.

La cérémonie de présentation du projet CNA a eu lieu en présence de l'ambassadeur italien en Angola, Claudio Miscia, qu s'est dit disposé à soutenir les initiatives entrepreneuriales des deux pays, et de continuer à renforcer les relations entre Luanda et Rome.

L'INALCA, qui emploie plus de 100 travailleurs, a investi en Angola, ces dernières années, plus de 50 millions d'USD.

Fondé en 1963, le groupe Cremonini, représenté par l'INALCA, est l'un des groupes les plus importants du secteur alimentaire en Europe. INALCA, présent dans 70 pays, opère dans trois secteurs d'affaires: Production, distribution et restauration.