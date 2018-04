Afrique de l'Ouest: Vers le démarrage d'un projet de développement durable du pastoralisme au Sahel

Le ministre de l'Elevage de la République islamique de Mauritanie, Vatma Vall Mint Soueina a, de son coté, loué la qualité des liens séculaires et fraternels qui lient les deux pays, mais aussi la coopération exemplaire, traduite par la volonté politique des présidents Macky Sall et Mohamed Ould Abdel Aziz.

Le ministre de l'élevage s'est en outre félicitée du travail abattu par les autorités administratives et experts mauritaniens et sénégalais pour l'analyse des résultats de recensement du cheptel transhumant dans les deux pays et sur la situation pastorale difficile, surtout en Mauritanie et au nord du Sénégal.

La rencontre a noté la présence des ambassadeurs des deux pays, du Wali du Trarza, du Brakna, du Gorgol, du Guidimakha, des gouverneurs de Tambacounda, Saint-Louis, Louga et Matam, des élus locaux, organisations professionnelles d'éleveurs, des experts et techniciens.

"Dans le cadre d'un partenariat stratégique avec la Banque mondiale et la Banque islamique de développement (BID), nous allons incessamment démarrer le projet de développement durable du pastoralisme au sahel d'un montant global de 15 milliards de francs CFA et qui vient renforcer le Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS)", a-t-elle dit.

Copyright © 2018 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.