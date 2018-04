Afrique: Mondial 2018/Adversaire du Sénégal - Pour Troussier, le Japon n'ira pas au 2è tour

Ancien entraîneur de la sélection nationale du Japon, Philippe Troussier s'est confié à nos confrères de goal.com sur le limogeage de Vahid Halilhodzic, désormais ex-coach des Samouraï, alors qu'il les a qualifiés pour la prochaine Coupe du monde. Tout en se disant inquiet pour les Japonais, le technicien français s'est voulu clair en ce qui concerne le sort des Nippons en Russie. Pour lui, le Japon n'ira pas au second tour.

« Les Japonais ont l'impression que le groupe composé du Sénégal, de la Colombie et de la Pologne est un groupe facile. Et bien non. Les médias japonais m'ont demandé si je voyais leur sélection passer, et Vahid était encore là, je leur ai dit 'non, le Japon ne passera pas.' Parce que le calendrier n'est pas favorable. Ils vont jouer la Colombie d'entrée, puis le Sénégal et la Pologne. Et sur le papier, le Japon n'a pas les réponses à donner à ces sélections-là. Bien sûr, le football, ne se joue pas sur le papier, mais je maintiens ce que je dis : que l'équipe soit dirigée par Vahid ou par un entraineur japonais, elle aura de grandes difficultés cet été. Je ne vois pas le Japon se qualifier pour le deuxième tour », a déclaré Philippe Troussier.

Voilà qui pourrait donner quelques espoirs de plus au Sénégal, adversaire du Japon au Mondial 2018.