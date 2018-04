Gabon: Prévention sanitaire - La CNAMGS veut appuyer le suivi médical des élèves à travers le territoire national

La Caisse Nationale d'Assurance Maladie et de Garantie Sociale (CNAMGS) a lancé le 12 avril dernier à Libreville, sa campagne de distribution de médicaments dans les infirmeries scolaires du Gabon. S'inscrivant dans la mise en œuvre de son plan quinquennal 2018-2022 et de sa stratégie de prévention sanitaire et solidaire, la présente opération qui a été lancée au Lycée National Léon Mba pour le compte de l'Estuaire, va à coup sûr soulager ces infirmeries qui survivent au rythme de la réduction des lignes budgétaires allouées à la fourniture en médicaments dans les établissements publics.

La cérémonie protocolaire s'est déroulée en Paul Biyoghe Mba, ministre d'Etat en charge de la Protection sociale et de la Solidarité nationale, du ministre de la Santé Denise Mekam'ne Edzidzie épouse Taty, ainsi que Nadine Anguilet Obame, ministre de l'Education nationale représentants le gouvernement. Plusieurs responsables des établissements ont également pris part au lancement de cette campagne.

Dans son propos circonstanciel, Renaud Allogho Akoue, Directeur général de la CNAMGS a rappelé que le plan quinquennal 2018-2022 « se décline en quatre (4) axes principaux qui sont : équilibrer les finances ; améliorer les soins et universaliser la couverture ; optimiser l'organisation, et renforcer l'aide sociale. Dans le volet 2qui porte sur l'amélioration des soins et l'universalisation de la couverture maladie, la CNAMGS compte, entre autres, mettre en place ou améliorer les infirmeries scolaires, à travers le ravitaillement permanent en médicaments ».

Pour le Directeur général de la CNAMGS, cette opération « vise à appuyer les établissements scolaires pour un meilleur suivi médical des élèves ». Un objectif salué par les responsables des établissements à en croire notamment l'intervention de Nadège Nang Mayombo, Proviseur du Lycée National Léon Mba. En effet, a-t-elle déclaré, « cette opération qui vise à renforcer l'existant dans les infirmeries scolaires est un acte de haute portée sociale à l'endroit de nos apprenants et soyez en sûrs que nous en ferons bon usage ». En tant que premier récipiendaire, Nadine Anguilet Obame, ministre de l'Education nationale a indiqué que « tous ces médicaments seront conservés dans des salles climatisées et les stocks seront utilisés avec parcimonie ».

Pour le compte de la province de l'Estuaire, les communes de Libreville, Owendo et Akanda sont concernées par la présente distribution, avant d'entamer une distribution approfondie dans les communes moins en vue. En attendant un calendrier exhaustif sur les prochaines distributions provinciales de la CNAMGS, reste à espérer que le gouvernement réponde favorablement aux exigences techniques et financières de cette opération salutaire.