Afrique: Coupes d'Europe - Les Africains en demis de la C1 et de la C2

Les Maliens Amadou Haidara et Diadié Samassékou, très en vue ces dernières semaines, auront un rôle-clé à jouer au milieu de terrain, face à l'OM. Le Germano-Congolais Reinhold Yabo pourrait, au besoin, leur prêter main-forte dans l'entrejeu, tandis que les Zambiens Enock Mwepu et surtout Patson Daka feront figure de jokers pour le RBS. Quant au Franco-Camerounais Jérôme Onguéné, il aura sans doute très envie d'être de la partie face à Marseille. Il aurait alors dans le camp d'en face les Camerounais André-Frank Zambo Anguissa et Clinton Njie, voir Henri Bedimo. Côté marseillais, le Tunisien Aymen Abdennour semble mal partie pour être de la fête, ses performances étant décevantes depuis le début de la saison. Enfin, parmi les jeunes espoirs du club, seul le Franco-Sénégalais Boubacar Kamara devrait être sur le devant de la scène.

Les jeunes binationaux* inscrits dans la réserve d'Arsenal assisteront sans doute au match devant une télévision. Peu de doutes en revanche sur les présences du Nigérian Alex Iwobi et surtout de l'Egyptien Mohamed Elneny. Le milieu défensif des « Gunners » devra notamment livrer une belle bataille à son homologue ghanéen de l'Atletico, Thomas Partey. L'Equato-Guinéen Salomon Obama et le Bissau-Guinéen Silvano Nater Carungal ne feront sans doute pas partie des plans de Diego Simeone, le coach des Madrilènes.

