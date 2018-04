Gabon: Fréderic Bintasamou alias Pasteur Ntumi invité au Congo à choisir entre la religion et la politique

Conscient que la paix est la condition sine qua non de toute existence et le levier indispensable au développement, M. Mvouba, également député de Kinbamba, a évoqué l'impérieuse nécessité de créer les conditions idoines, pour que "la bêtise humaine" qui a endeuillé la population du Pool ne se récidive plus.

"Pour consolider la paix qui s'amorce, il est urgent de procéder au ramassage des armes et à la réinsertion des ex-combattants. Il faut aussi mettre un terme à l'action nocive des coupeurs de route qui persiste entre Bangou Pouélé et le village de Mpassa, dans le district de Kidamba", au sud du pays, a-t-il poursuivi.

Le président de l'Assemblée nationale a, par ailleurs, souligné la nécessité d'activer rapidement le processus de paix pour que la quiétude s'installe au plus vite dans le département du Pool, conformément à l'esprit de l'Accord de cessez-le-feu et de cessation des hostilités dans ce département, signé le 23 décembre 2017 à Kinkala, ville située à 75 kilomètres au sud de Brazzaville.

Copyright © 2018 Infos Plus Gabon. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.