Burkina Faso: Oral du Premier ministre - La majorité satisfaite, l'opposition sur sa faim

Les réactions des différents groupes parlementaires n'ont pas tardé hier 12 avril 2018 après le discours du Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, sur la situation de la Nation. Si la majorité a trouvé cet exercice constitutionnel à la hauteur de ses attentes, l'opposition a estimé que le bilan de l'action gouvernementale, au cours de l'année 2017, est en-deçà des attentes des populations.

Lassina Ouattara, président du groupe parlementaire MPP : « Le gouvernement a travaillé dans un contexte hostile »

« C'est un exercice républicain auquel le Premier ministre s'est prêté. Nous sommes satisfaits de son exposé quand on sait que le gouvernement a travaillé dans un contexte particulièrement hostile marqué par des attaques terroristes et un front social en ébullition. Atteindre les résultats qui ont été présentés, dans ces conditions difficiles, mérite d'être salué. Nous reconnaissons cependant que des efforts doivent être faits car les attentes des Burkinabè sont restées fortes depuis l'insurrection populaire de fin octobre 2014 et concernent plusieurs domaines. Nous demandons au gouvernement de redoubler de courage, de célérité dans la mise en œuvre des actions de développement afin d'être au rendez-vous de 2020 par rapport à nos engagements».

Emmanuel Lankoandé, président du groupe parlementaire Burkindlim : « Le mur du développement se construit »

« Nous avons assisté à un exercice constitutionnel intéressant. C'est un discours concret, de conviction et convaincant sur la mise en œuvre du Plan national du développement économique et social. Nous sommes véritablement satisfaits de l'exposé du Premier ministre, parce qu'en dépit de l'adversité, du contexte difficile actuel, nous avons vu des éléments positifs : le pays avance, se repositionne. Il y a des sacrifices qui ont été consentis de part et d'autre et qu'il faut saluer. Nous devons nous réjouir parce qu'année après année, brique après brique, le mur du développement se construit. Cela est essentiel».

Daouda Simboro, président du groupe parlementaire UPC/RD : « Il y a espoir que le Burkina Faso avance »

« Les présentations stéréotypées qui sont immuables depuis un certain temps ne servent plus. Aujourd'hui, nous avons besoin de savoir exactement quelle est la situation de notre Etat. Le pays est-il fébrile ? Présente-t-il une température normale ? Dans tous les cas, le Premier ministre a trouvé les mots pour demander à ce que les fils et filles de l'ensemble du Burkina Faso mutualisent leurs forces pour faire avancer le pays. C'est ce que nous pensons également au groupe parlementaire UPC /RD. Le discours prononcé montre que beaucoup de choses ont été faites sur le terrain. Il y a peut-être eu un déficit de communication sur les actions qui ont été réalisées. Ce qu'il faut prendre à bras-le-corps aujourd'hui, c'est la pauvreté portée par les jeunes et les femmes. Cette pauvreté, de plus en plus monétaire, concerne l'emploi des jeunes et la sécurité. Si le gouvernement met les bouchées doubles sur toutes ces difficultés, il y a espoir que le Burkina Faso avancera, que le renouveau démocratique verra le jour».

Bénéwendé Stanislas Sankara, député de la majorité, 1er vice-président de l'Assemblée nationale : « Il a fait preuve d'un volontarisme politique »

« C'est un discours réaliste durant lequel il a passé en revue tous les secteurs de développement et abordé toutes les questions liées à la vie de la nation. Dans son message, il a fait preuve d'un volontarisme politique, preuve que le gouvernement est engagé sur la voie de la renaissance d'un espoir pour le peuple burkinabè. Désormais, il y a une rupture fondée sur la réduction des inégalités, favorisant ainsi la cohésion sociale et l'unité nationale. Il a montré qu'il n'est pas venu pour défendre vaille que vaille une position politique mais plutôt appeler les Burkinabè à l'union sacrée conformément à la vision du chef de l'Etat qui est « ensemble, bâtir un Burkina Faso de paix, de justice et de démocratie».

Justin Comapaoré (Poé-Naba), porte-parole du groupe parlementaire UPC : « Le discours comporte des incohérences »

« Le discours du Premier ministre comporte des incohérences à plusieurs niveaux. Au début de son intervention il fait savoir que les Burkinabè vivent au-dessus de leurs moyens et vers la fin, il affirme que nous sommes des gens modestes qui se contentent de ce qu'ils gagnent. Ces informations contradictoires concernent également certains chiffres. sur la marche du pays, lorsqu'il affirme que « Burkina Faso is back», nous nous demandons ce qu'il met dans cette expression « is back » à un moment où le REN-LAC estime que la corruption est en train d'être érigée en règle dans la gouvernance au Burkina Faso. Aussi les citoyens de plus en plus désespérés crient-ils leur colère face à la baisse drastique de leur pouvoir d'achat ? Le PM n'a convaincu personne à l'hémicycle, même pas les députés de la majorité ! »

Blaise Sawadogo, président du groupe parlementaire CDP: «Nous ne sommes pas très satisfaits de l'exposé»

« Lorsque le Premier ministre, Paul Kaba Thiéba, nous dit que des médecins ont été formés, un médecin, peut-il être formé en deux ans ? Cela veut dire qu'il y a des gens qui ont réfléchi et planifié la formation des médecins. Le gouvernement n'a fait que poursuivre un certain nombre de projets qui ont été initiés antérieurement, au nom de la continuité de l'Etat. C'est ce qui fait que nous ne sommes pas d'accord avec lui, parce qu'au-delà, de l'honnêteté intellectuelle, il y a un minimum de courage politique qui s'impose à tout homme politique. Cela suppose que les bases de développement dont il parle ne sont pas venues ex-nihilo. Les politiques publiques ont été mises en place sur la base de ce qui a déjà été fait par ses prédécesseurs. Nous avons constaté que le chef du gouvernement semble dire que rien n'a été fait, et veut faire table rase et continuer. Or, nous savons que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui ont travaillé avec ceux qu'ils critiquent. Si nous situons le contexte, nous pouvons situer les responsabilités. En tant que militant du Congrès pour la démocratie et le progrès, nous estimons qu'en ce qui concerne la construction de ce pays, nous avons fait plusieurs réalisations que les populations reconnaissent. Il y a beaucoup à faire et le gouvernement devrait faire mieux et reconnaître qu'il y a eu un travail déjà fait par ses prédécesseurs et sur la base duquel nous évoluons. En tous les cas, nous ne sommes pas très satisfaits de l'exposé du Premier ministre que nous avons entendu».

Député Tahirou Barry, ancien ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme :« Moins de franc-parler sur les questions essentielles »

«Le Premier ministre a certes beaucoup parlé mais il a fait moins de preuve de franc-parler sur les questions essentielles de la nation durant son exposé. Nous avons eu droit à un discours d'autosatisfaction alors que les attentes des populations restent intactes dans la réalité, notamment en ce qui concerne les questions d'emploi de la jeunesse et la transformation structurelle de l'économie. En somme, Paul Kaba Thiéba a occulté plusieurs aspects sur lesquels il était très attendu et cela me paraît assez regrettable».

Marie Rose Compaoré, député de l'UPC: « Les populations se moquent éperdument des chiffres »

« C'est un discours qui ressemble à du déjà entendu. C'est la même chose qu'on sert chaque année. Ce sont des chiffres et des intentions qu'on nous a servis alors que les populations se moquent éperdument des chiffres de la croissance. Les citoyens qui ont faim et soif attendent de constater des changements dans leur vie quotidienne. Bref, ils veulent des réalisations concrètes sur le terrain et non un discours fondé sur des projets à venir».

Entendu au Parlement

Les charlatans du Premier ministre

Paul Kaba Thiéba a rappelé, au cours de son intervention face aux députés, l'esprit qui sous-tend la mise à plat du système de rémunération des fonctionnaires de l'Etat. Pour lui, cette idée, qui fait actuellement objet de discussions avec l'ensemble des acteurs, vise deux objectifs : mener des réflexions profondes afin de formuler des recommandations allant dans le sens de mieux contrôler les masses salariales des personnels et réconcilier les Burkinabè avec leur fonction publique. «Tous ceux qui disent autre chose sont des charlatans», a assené le chef du gouvernement qui a, par ailleurs, précisé que la masse salariale des agents de l'Etat est passée de 332 milliards de FCFA en 2012 à plus de 618 milliards en 2017.

Zéro sanctuaire pour les terroristes au Burkina

Comme il fallait s'y attendre, la lutte contre le terrorisme a occupé une bonne partie de l'oral du Premier ministre à l'hémicycle. Paul Kaba Thiéba a fait savoir que la guerre contre le terrorisme doit amener les Burkinabè à transcender leurs émotions et leurs différences pour préserver l'essentiel, à savoir la démocratie, la liberté, la justice, l'approfondissement de l'Etat de droit. « Le peuple burkinabè n'a jamais fléchi et ne fléchira jamais », a-t-il lancé. Il a ajouté que le mot d'ordre du gouvernement dans la lutte contre ce fléau est : « zéro sanctuaire pour les terroristes au Burkina ».

Changer le visage du Burkina en dix ans

Le Premier ministre a dit sa satisfaction au regard de la physionomie de la ville de Gaoua après les festivités du 11-Décembre 2017. «Nous avons transformé Gaoua qui était presqu'un village en ville», a-t-il déclaré, suscitant une hilarité générale chez les parents à plaisanterie des peuples du Sud-Ouest et applaudissements nourris émanant des députés de la majorité. Pour lui, si la tendance des investissements entrant dans le cadre de la commémoration de la fête nationale se maintient, le visage du Burkina Faso pourrait changer en dix ans.

« Nous ne sommes pas venus aux affaires pour jouir des privilèges »

Tout au long de son discours sur la situation de la nation, le Premier ministre a répété, à maintes reprises, à qui voulait l'entendre, que contrairement à ce que certains pensent, son gouvernement est animé par le souci de rendre service au peuple burkinabè. « Nous ne sommes pas venus aux affaires pour jouir des privilèges », a-t-il martelé.

Passe d'armes entre Tahirou Barry et Bala Sakandé

Exprimant sa déception à l'issue de l'exposé du Premier ministre devant la Représentation nationale, le député Tahirou Barry, ex-ministre en charge de la culture, a fait comprendre au chef du gouvernement qu'il a constaté que les Burkinabè sont répartis dans deux wagons. L'un, de première classe, transportant ceux qui jouissent des privilèges du pouvoir et l'autre, de classe inférieure, convoyant les masses laborieuses dans des conditions miséreuses. Il n'en fallait pas plus pour susciter la réaction du président de l'Assemblée nationale, Bala Alassane Sakandé, par ailleurs parent à plaisanterie du député Barry : « C'est parce que vous avez quitté le wagon des privilégiés que vous découvrez aujourd'hui qu'il y a en deux ». Le député Bissiri Joseph Sirima lui, a vu dans ces propos de Tahirou Barry, les effets d'un divorce mal digéré.

Deux obstacles au développement

Pour le chef du gouvernement, il y a deux principales entraves au développement du Burkina Faso : le déficit énergétique et l'insuffisance d'une main- d'œuvre qualifiée. Il a dit n'avoir rien contre les juristes, mais il a affirmé constater que les nouveaux bacheliers qui arrivent à l'université veulent faire le droit. Pour inverser la tendance, il a invité les jeunes à s'orienter dans les filières professionnalisantes pour construire le Burkina Faso. Et pour y arriver, le chef du gouvernement mise sur la formation des ingénieurs dans les mines, les BTP, l'agronomie, les télécoms, etc