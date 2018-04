Burkina Faso: Une Lettre pour Laye - Le PAN impose un café au PM

- La FIFA a dévoilé, hier jeudi 12, son classement mensuel du mois d'avril. Dans cette récente cuvée, les Etalons du Burkina occupent le 9e rang sur le plan africain et le 53e au niveau mondial. Les Aigles de Carthage de la Tunisie sont toujours premier sur le plan africain et 14e sur celui mondial.

En effet, lundi dernier, des masques ont fait irruption au CSPS de Bolomakoté, où ils ont administré au personnel présent de bonnes doses de coups de fouet, perturbant ainsi le bon fonctionnement du centre de santé. Mais grâce à la prompte réaction des gardiens de la tradition et des autorités administratives, la fièvre est retombée et le service a repris au CSPS.

Mais on aura remarqué que ce dernier discours a été deux fois plus long que celui prononcé le 14 avril 2017. Au fil de la lecture de la quatre-vingtaine de pages, la lassitude se lisait sur le visage des députés et du reste de l'assistance. Après près de deux heures d'écoute, il a fallu l'habileté de l'occupant du Perchoir, Alassane Bala Sakandé, pour délivrer les députés de leur supplice. ABS, ainsi qu'on nomme le président de l'Assemblée, a proposé une suspension, le temps d'une pause-café et de distribuer une copie du discours aux élus. Chose qui semble n'avoir pas été du goût du PM, qui tenait à poursuivre sa lecture jusqu'au point final. Alors que ce dernier faisait de la résistance, des députés ont commencé à se lever de leur siège. D'où cette sentence du président Sakandé : « C'est décidé, c'est la pause-café.» Du café qui a dû avoir un goût amer pour le Premier ministre, s'il en a pris vraiment.

Toujours dans ce dossier du putsch manqué, cher cousin, je profite t'informer que l'accusé Ousséini Faïçal Nanéma, qui était irrégulièrement absent à l'audience du 30 mars et activement recherché par la gendarmerie, a été finalement retrouvé et que la maréchaussée a exécuté l'ordonnance de prise de corps contre lui. Mais jusqu'à la date d'hier, je n'ai pu obtenir aucune information concernant l'accusé Abdoul Karim Lota Baguian, qui est lui aussi recherché par les gendarmes. Tu te rappelles que lui également était absent à l'audience du 30 mars dernier.

Me Arno Sanprebre : Ousséini Faïsal Nanéma et Paul Sawadogo.

Me Samuel Guitanga : Relwendé Compaoré et Nobila Sawadogo ;

Me Isaac Ndorimana : Gbondjaté Dibloni et Ollo Stanislas Silvère Pooda ;

Me Solange G. Zèba : Moussa Nébié, dit Rambo, et Lassina Ouédraogo ;

Me Idrissa Badini : Ardjouma Kambou et Amadou Ly ;

Me Bali Bazemo : Abdoul K. Dianda et Eloi Badiel ;

Depuis le 6 avril, les regards étaient tournés vers le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Burkina Faso, le détenteur exclusif du pouvoir de faire les commissions d'office. Eh bien, depuis le mercredi 11 avril 2018, Me Mamadou Savadogo a signé un arrêté portant commission d'avocats au profit d'accusés dans le dossier du putsch manqué. Le Bâtonnier a commis 6 avocats, soit un avocat pour 2 accusés. Voici la liste des commissions d'office :

Copyright © 2018 L'Observateur Paalga. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.