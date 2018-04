Ethiopie: Vivement la stabilité !

La désignation du Dr Aby Mohamed comme premier ministre participe de la quête de la stabilisation de l'Ethiopie. Le mandat de ce premier ministre a été d'autant bien accueilli qu'il appartient à la tribu majoritaire du pays, les Oromo, soit 40% de la population Ethiopienne. En plus, ce mandat est intervenu après les revendications de l'ethnie majoritaire qui s'estimait lésé par le gouvernement central.

Lun des défis du Dr Aby Mohamed consiste certainement à restaurer la paix, rétablir la cohésion sociale, et consolider l'unité nationale pour remettre les populations en confiance. Il ne faut pas oublier qu'il est également appelé à relancer la lutte contre la sécheresse qui ralentit la croissance éthiopienne. Tout en accélérant le processus du désenclavement. Il y a surtout lieu de relever que malgré les remous, l'Ethiopie a maintenu le cap vers la croissance économique, l'une des meilleures en Afrique. Depuis plus de 5 ans, cette croissance oscille entre 8 et 10%.

Après les périodes sombres de son histoire notamment marquée par les dictatures de Haile Selassie et Mengistu Haile Mariam, l'Ethiopie récolte ainsi les fruits de la vision de Meles Zenawi, le précurseur de l'Ethiopie moderne. L'Ethiopie des boulevards et des vastes chantiers parmi lesquels le barrage de la renaissance, le plus grand barrage hydroélectrique auquel sont intimement liés l'Ethiopie, le Soudan et l'Egypte. L'Ethiopie moderne c'est aussi celle de la ligne ferroviaire Addis-Abeba-Djibouti, la première ligne électrique ferroviaire d'Afrique. Cette ligne est notamment censée relier l'Afrique de l'Est à l'Afrique de l'Ouest.

Il est clair que les fondations de Meles Zenawi ont été consolidées par le premier ministre Hailemariam Desalegn. Son successeur Aby Mohamed est disposé à persévérer dans le sens du progrès. Il fera ainsi d'une pierre deux coups : préserver la stabilité de l'Ethiopie et consolider sa croissance économique.