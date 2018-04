Burundi: Le gouverneur de Bururi interdit le sport de masse avec gourdins

Le gouverneur a protesté vivement sur Twitter, mais sans préciser qui étaient ces fameux « sportifs » armés de gourdins et agissant en toute impunité. La société civile et les médias indépendants eux y voient la « preuve » de ce qu'ils ne cessent de reporter sur les « entraînements paramilitaires » suivis par les Imbonerakure, véritable fer de lance de la répression dans ce pays, à leurs yeux.

L'ordre se veut très clair : « désormais, le sport de masse sur la voie publique se fait à partir de 6h du matin jusqu'à 18h du soir et sans gourdins », instruit Christian Nkurunziza. Sinon les fautifs s'exposeront à des « sanctions très sévères », dit-il, sans plus de précisions.

Chaque nuit, des centaines de jeunes, en rangs quasi-militaires et armés de gourdins, sillonnaient les collines de cette commune, en chantant des chansons menaçantes envers les opposants et ponctuées de nombreux coups de sifflet.

La directive d'un gouverneur de province dans le sud du pays, celle de Bururi, vient d'interdire rien de moins que « le sport de masse de nuit avec gourdins et en faisant du tapage ». Une pratique que les habitants de cette province et les médias indépendants attribuent aux Imbonerakure, malgré les dénégations de l'administration locale.

