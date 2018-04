Sénégal: Procès Imam Ndao et co-accusès - Des documents compromettants trouvés chez Coumba Niang

L'accusée Coumba Niang, épouse de Matar Diokhané, a répondu aux interrogations du juge, du procureur et des avocats, hier, au troisième jour du procès Imam Ndao et co-accusés. Le maître des poursuites, Aly Ciré Ndiaye, a révélé la liste des documents trouvés dans la chambre de l'accusée, au moment de son arrestation.

Selon le procureur, les enquêteurs qui ont procédé à une perquisition de la pièce où résidait Coumba Niang ont trouvé sur place un livre intitulé : «Le manifeste religieux» écrit par son époux Matar Diokhané, des documents sur «les stratégies de combat et de déstabilisation de l'Etat (Kufar)», «le djihadiste et les techniques d'exécution, de rapts et d'assassinats», «la légitimation des exécutions sommaires des enfants et des femmes de tout musulman opposé aux actes terroristes», «les stratégies d'infiltration, de dissimulation et de déstabilisation des forces de défense et de sécurité».

Les enquêteurs ont aussi mis la main sur un document détaillé sur «les retours d'expériences sur les techniques pratiquées en Afghanistan» et des documents sur «l'incitation à la falsification de la monnaie et des documents administratifs». Toutefois, l'accusée a indiqué à la barre qu'elle n'a jamais lu les livres trouvés dans sa chambre. Les gendarmes ont aussi retrouvé dans la même chambre la somme de 14.500 euros, soit près de 10 millions de FCfa.

Cette somme est le reste du montant que lui avait confié son époux Matar Diokhané avant son voyage au Niger où il a été arrêté. Coumba Niang a aussi avoué avoir donné 15 millions de FCfa à l'accusé Ibrahima Diallo.

«Je lui avais remis d'abord 17 billets de 500 euros. Il m'a demandé d'en rajouter. Ce que j'ai fait en lui remettant à nouveau 24 billets de 500 euros», a-t-elle reconnu. Ibrahima Diallo, malgré les 15 millions de FCfa reçus, a continué à demander sans cesse de l'argent à Coumba Niang. La preuve, un télégramme envoyé à l'épouse de Matar Diokhané pour lui demander le reste du montant.

«Je lui ai dit qu'il restait 31 billets de 500 euros», a-t-il dit au juge. L'accusée a aussi reconnu, à la barre, avoir donné 500.000 FCfa à Aboubacry Guèye, sur demande de son mari.

Répondant aux questions du juge et du procureur, Coumba Niang a reconnu avoir reçu l'argent de son époux avant son voyage au Niger. «Une importante somme d'argent», s'est-elle contentée de dire, refusant de donner le montant exact et la provenance de la devise. Pourtant, face aux enquêteurs qui voulaient savoir si elle avait une idée de la provenance des fonds en question, la dame avait répondu : «Il m'avait dit que c'est de l'argent licite et qu'une partie lui appartenait et une autre partie aux «mbok» (parents) qui étaient en route pour le Sénégal et qui devaient l'utiliser pour financer une activité dans le pays».

Connexions avec Imam Ndao

Une version que Coumba Niang a niée devant la barre. Mais le juge lui a encore rappelé cette assertion qu'elle avait servie devant les enquêteurs : «Mon mari (Matar Diokhané) m'avait dit que l'argent provenait d'Aboubakar Shekau le chef de Boko Haram». Elle a encore réfuté avoir tenu de tels propos devant le juge instructeur. Par ailleurs, c'est sur la route de Kaolack que Coumba Niang a appris l'arrestation de son mari Matar Diokhané au Niger. Ce jour, a-t-elle informé, elle se rendait dans cette ville pour rendre visite à son amie Rama Bâ qui était souffrante. A Kaolack, Coumba Niang admet avoir trouvé Rama Bâ dans un «daraa» où elle se soignait. «Je ne savais pas en ce moment que Rama se soignait chez l'imam Ndao», a-t-elle répondu au juge Samba Kane.

Le lendemain de sa visite, Coumba Niang a rencontré l'imam Ndao. Celui-ci a demandé des nouvelles de Matar Diokhané. «Je lui ai répondu qu'on nous a informés, en cours de route, de son arrestation au Niger», a-t-elle répondu. Après son retour à Dakar, Coumba Niang est repartie à Kaolack dès le lendemain. Cette fois-ci, c'était pour voir un disciple de Matar Diokhané du nom d'Abu Wakhab.

Après l'arrestation de son mari, Coumba Niang nourrissait l'idée de partir au Niger. Devant le juge d'instruction, elle aurait dit : «J'avais projeté de partir au Niger. J'en ai parlé à l'imam Ndao mais il m'en a dissuadé. Il m'a tout simplement dit de ne pas partir parce que ce n'est pas sûr. Mais, nous n'avions pas discuté des raisons de son arrestation».