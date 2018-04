Sénégal: Présidentielle 2019 - Malick Gackou annonce sa candidature

Malick Gackou a dit qu'il procédera à « la suppression du conseil économique, social et environnemental ainsi que le haut conseil des collectivités territoriales et les agences qui ne servent à rien, dans le cadre de la bonne gouvernance des ressources publiques, de leur rationalisation ». Encore, « plus jamais un gouvernement de plus de 25 ministres. Le Grand parti va revenir sur les fondamentaux des assises nationales » a-t-il confié.

Pour ce faire, il décide d'octroyer 25.000 FCfa en guise de prime de naissance à chaque nouveau-né sénégalais, revaloriser la dynamique de la couverture maladie universelle en l'étendant aux enfants de zéro à douze ans (0-12 ans), de donner à tous les jeunes de 18 à 30 ans, un revenu minimum d'insertion d'un montant de 120.000 FCfa qu'il a qualifié de prime de chance dans le cadre de l'entreprenariat, de donner à chaque étudiant une bourse de 50.000 FCfa et aux retraités, une prime minimale de 600.000 FCfa par an.

Le président du Grand parti a souligné, dans une large mesure, que la croissance inclusive occupe une place importante. Ainsi, «si nous voulons assurer à notre pays les bases d'un développement économique et social, nous devons apporter une croissance inclusive, nous devons changer la donne. Et c'est ce qu'on propose dans notre programme alternatif», a-t-il éclairé.

