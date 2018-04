Ile Maurice: Développement durable - Le Metro Express au cœur de l'Africa Green Building Summit 2018

Quel sera l'impact du Metro Express sur l'environnement ? Le sujet sera abordé dans le cadre de la quatrième édition de l'Africa Green Building Summit (AGBS). Il est, entre autres, question d'étudier la possibilité d'utiliser un métro «vert» plutôt que le modèle validé par le gouvernement. Autres sujets à l'agenda du sommet, qui se tiendra du 18 au 20 avril à Maurice : le financement vert à travers des présentations, tables rondes et études de cas. Plus de 30 leaders et experts mondiaux en matière de développement durable et de constructions écologiques sont attendus.

Selon le Green Building Council Mauritius (GBCM), qui organise le sommet, il est important d'aborder le projet de Metro Express car toutes les questions y relatives n'ont pas encore eu de réponses adéquates. Surtout concernant son impact environne- mental et social sur le pays. «La firme indienne Larsen and Toubro est très active dans de nombreux domaines et a déjà mis sur pied, en Inde, plusieurs métros légers certifiés green et respectueux de l'environnement et de la société», indique Raji Valayden, directeur de GBCM.

Il est d'avis que «Maurice doit en faire de même. Nous sollicitons le gouvernement et toutes les parties prenantes de ce projet pour qu'ils optent pour un métro green tant qu'il est encore possible de le faire». D'ajouter que choisir un mode de transport en commun moins polluant afin de réduire notre impact sur la planète relève d'une attitude citoyenne responsable.

Smart cities

Autre volet important du sommet : les smart cities et leur capacité à concilier innovation technologique, enjeux économiques, écologiques et sociaux. «Depuis de nombreuses années, il y a des perspectives d'amélioration, tous les acteurs se tournent vers un 'verdissement' des démarches et des pratiques liées à l'environnement», soutient, pour sa part, Tony Lee Luen Len, président du GBCM. Il faut donc en parler et inviter ces acteurs à assister à ce sommet. Il est important de s'informer sur les nouvelles perspectives, les nouvelles technologies et les bonnes pratiques au service du développement durable.

Outre les causeries, des ateliers de travail sont également à l'agenda. Trois cours adressés aux professionnels sont, notamment, prévus. Il s'agit, en premier lieu, d'une formation sur l'outil de certification de la World Bank IFC-Edge et d'établir une relation entre la certification et le financement vert. Les deux autres formations seront axées sur la création de bâtiments et d'espaces de vie pour le bien-être et la santé de l'homme.

Tony Lee Luen Len explique que le sommet «mettra en vedette, pendant deux jours, des conférenciers internationaux et locaux s'inspirant sur des sujets qui touchent directement l'île Maurice. La mise en application d'un métro léger et ses enjeux sur l'environnement ou encore la technologie blockchain sont des sujets qui seront traités». Parmi les grosses pointures qui ont confirmé leur présence à l'événement : le singapourien Tai Lee Siang, président de la World Green Building Council ; le Dr Okan Geray, Strategic Planning Advisor de Smart Dubai ; ou encore Anand Muthukrishnann, expert en métro écologique.

Au niveau de l'Afrique, dix pays du continent seront représentés à leur meeting annuel qui précédera le sommet. À cette occasion, l'on discutera de l'adoption de stratégies de développement durable en Afrique. Des idées et expériences seront par la suite partagées dans le cours de la conference.

Le sommet, en bref

Organisé par le Green Building Council Mauritius, ce congrès est le plus grand événement consacré au développement durable organisé dans l'île. Il bénéficie du soutien du World Green Building Council. Celui-ci est une organisation à but non lucratif qui comprend un réseau international de conseils nationaux de construction écologique dans plus de 70 pays et compte 49 000 membres, dont Maurice.