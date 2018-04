Nigeria: Boko Haram a enlevé plus de 1.000 enfants depuis 2013 (UNICEF)

« L'UNICEF s'engage à appliquer la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et dans laquelle Abuja s'engage à protéger les écoles et les universités contre les violences », fait remarquer le Fonds.

Face aux violences, l'UNICEF appelle à la fin des attaques contre les écoles et de toutes les violations graves des droits de l'enfant. A cet égard, l'Agence onusienne rappelle que les autorités nigérianes se sont engagées à rendre les écoles plus sûres et plus résistantes aux attaques.

Mohamed Malick Fall rappelle que ces gamins sont « systématiquement ciblés et exposés à la violence brutale dans leurs maisons, écoles et lieux publics ».

Au moins 2.295 enseignants ont été tués et plus de 1.400 écoles ont été détruites par Boko Haram depuis 2013, selon l'Unicef. « Ces attaques répétées contre des enfants, dans des écoles, sont impensables », a souligné Mohamed Malick Fall.

Quatre ans après cet incident tragique, plus de 100 « filles de Chibok » n'ont toujours pas été renvoyées dans leurs familles et l'agence onusienne continue d'appeler à leur libération.

