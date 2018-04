Afrique Centrale: Génocide au Rwanda en 1994 - L'ONU appelle à empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent

L'ONU célèbre cette année le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide.

Le chef de l'ONU s'est dit profondément préoccupé par la montée du racisme, du discours de haine et de la xénophobie à travers le monde, citant en particulier la situation des Musulmans Rohingyas au Myanmar, « qui ont été tués, torturés, violés, brûlés vifs et humiliés ».

« Le Rwanda a appris des événements de 1994. Et la communauté internationale doit faire la même chose », a-t-il ajouté, rappelant que « les Etats ont la responsabilité fondamentale de protéger leur peuple contre le génocide et les autres violations graves des droits de l'homme ».

« Unissons-nous aujourd'hui pour renouveler notre détermination à empêcher que de telles atrocités ne se reproduisent. Et inspirons-nous aussi des survivants, y compris les milliers de femmes qui ont été violées et qui ont eu des enfants », a dit le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, dans un discours.

