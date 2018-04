Ile Maurice: Pravind Jugnauth - «Nous devons faire ce que nous prêchons»

Le Premier ministre Pravind Jugnauth a participé aux célébrations du Vaish Divas ce vendredi 12 avril à Ilot. Lors de son discours, le Premier ministre a fait ressortir qu'il dirige par exemple. «Nous devons faire ce que nous disons et non pas tenir un discours et puis faire le contraire», a-t-il lancé. «J'attends que mon gouvernement soit un exemple.»

Lors de l'évènement, Pravind Jugnauth a eu droit à une chanson à sa gloire.

Des représentants d'All India Vaish Federation de l'Inde étaient présents à l'occasion. Pravind Jugnauth a rappelé la relation spéciale entre Maurice et la Grande Péninsule. «J'ai rencontré les deux invités plus tôt et nous avons pu discuter des dossiers sur lesquels nous pourrions collaborer.» Il a ajouté que «le Premier ministre Modi et moi-même avons une relation spéciale et j'aimerai que cette relation se développe aussi entre les deux peuples.»

Quant à sa présence à cet évènement organisé par le Vaish Common Front, un groupe socio-religieux, qui accueille pour la première fois un Premier ministre, Pravind Jugnauth a affirmé que «je vais a toutes les invitations des toutes les communautés que je reçois je ne vois pas pourquoi ici ce serait différent.»

Le Premier ministre a aussi égratigné l'ancien régime en répétant ses propos d'hier, tenus lors d'un évènement à Ebène. «Je ne m'assois pas avec un Blue Label dans une main, un cigare dans l'autre», a-t-il renchérit. «Je ne ramasse pas des billets dans un coffre-fort moi, ni même des pilules.»