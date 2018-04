Ile Maurice: Superstitions - Qui a peur du vendredi 13?

Faut-il avoir peur du vendredi 13 ? À Maurice, certains pensent toujours qu'il s'agit d'un jour «mofinn». Mais est-ce vraiment le cas ? Ce qui est sûr, c'est que le chiffre 13 est au centre de nombreuses superstitions. Par exemple, on dit qu'il ne faut jamais être treize à table. Dans des avions, il n'y a pas de siège numéroté 13. Ni d'ascenseur No 13 dans des bâtiments...

Certains poussent la superstition encore plus loin. Le vendredi 13, ils ne mettront pas le pied dehors. D'autres ne prendront pas le volant, voire remettront à plus tard leurs rendez-vous. Pourtant, les scientifiques vous diront que rien ne prouve que le chiffre 13 soit vraiment «maléfique».

D'ailleurs, ils sont nombreux à croire que le vendredi 13 porte chance. Ils iront alors jouer à la loterie ou d'autres jeux de hasard.

Reste à connaître d'où proviennent les nombreuses superstitions autour du vendredi 13. Les raisons les plus souvent évoquées se rapportent aux évangiles. On dit ainsi que le Christ serait mort crucifié un vendredi 13. Une autre opinion assez commune dit qu'Adam et Eve ont croqué la pomme un vendredi 13.

Quant au chiffre 13 en lui-même, sa mauvaise réputation viendrait en partie du fait qu'au dernier repas du Christ, appelé aussi la Cène, les apôtres étaient 13 à table. Jusqu'à ce que Judas s'en aille pour le trahir...

Pooja Gopaul, 29 ans, Programme Officer d'une ONG

«Le vendredi 13 n'est pas un jour comme les autres. Surtout à en croire nos grands-parents. Ma grand-mère me disait toujours qu'il ne fallait pas trop rire car cela pourrait porter malheur, ou le lendemain on pourrait avoir une mauvaise nouvelle. Sinon, j'ai des amis qui disent que le vendredi 13 est un jour idéal pour faire des vœux. Donc, chaque vendredi 13, à 13 h 13, je fais des vœux.»

Karan Rye, 23 ans, Gym Instructor dans un hotel

«Le vendredi 13 est un jour normal pour moi. Je ne crois pas aux superstitions. Si j'ai un rendez-vous, je sortirai, je ferai des achats. Bref, je ferai tout ce que je ferai un jour dit normal. Et aussi, je trouve cela stupide qu'il y a des gens qui croient en toutes sortes de superstitions.»

Rajeshnarain Gutteea, 57 ans, fonctionnaire

«Selon moi, le vendredi 13 doit être un jour normal. Il faut simplement continuer nos bonnes actions. Je me demande si un pompier refuserait de travailler un vendredi 13, de peur de se brûler. Ou si un médecin refuserait d'opérer un patient par crainte que les choses tournent mal. Je ne le crois pas. Donc, c'est un jour normal. Sauf qu'il y a des gens qui ont créé des superstitions pour déstabiliser la population.»

Malini Sonoo-Balloo, 37 ans, attendant à l'hôpital

«Dans le domaine où je travaille, il n'y a pas de mauvais jour ou de jour meilleur. Tous les jours, nous constatons qu'il y a des personnes qui meurent, il y a des accidents, des malades, entre autres. Donc, pour moi, le vendredi 13 est un jour normal.»

Vishal Seebah, employé de casinos

«Pour de nombreux Mauriciens, le vendredi 13 est un jour pas trop favorable. Nos grands-parents disaient toujours qu'il ne fallait pas sortir le soir ou s'aventurer dans les endroits à risque, comme la mer ou la rivière, entre autres. Ou que c'est un mauvais jour pour acheter une voiture et commencer la construction d'une maison. Avec le temps, je pense que les jeunes ne pensent plus ainsi. En tous cas, moi, je ne crois plus dans ces superstitions.»

Ritesh Boodhun, 24 ans, travaille dans une firme privée

