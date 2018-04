L'opposition sénégalaise a lancé sa nouvelle plateforme de lutte contre le vote de la loi sur le parrainage et pour le respect des accords contractés par le gouvernement. Lors d'une rencontre de lancement tenue hier, jeudi 12 avril, dans les locaux de la Convergence démocratique Bokk Gis Gis de Pape Diop, les responsables de ce front ont exclu toute négociation avec le pouvoir et appelé le peuple à la mobilisation, jeudi prochain, devant l'Assemblée nationale.

Les partis de l'opposition et des organisations professionnelles joignent l'acte à la parole. Réunis à Dakar hier, jeudi 12 avril, pour procéder au lancement de leur nouvelle plateforme de lutte contre le pouvoir en place, dénommé Front démocratique et social de résistance nationale contre les manipulations constitutionnelles et électorales au Sénégal, les responsables de ce nouveau front rejettent toute discussion autour du parrainage à une semaine du vote de cette loi prévue le 19 avril prochain.

Face à la presse, Mamadou Lamine Diallo, leader de Tekki, et Mamadou Diop Decroix, porte-paroles du jour du nouveau front de l'opposition ont formellement mis en garde le régime en place. «Nous ne voulons pas de ce projet et si le président persiste dans son entêtement, il nous trouvera en face de lui avec tout le peuple sénégalais», préviennent-ils lors d'une déclaration faite devant la presse à l'issue de la signature de l'acte constitutif de cette nouvelle plateforme.

Poursuivant leur propos, les responsables de ce nouveau front regroupant une vingtaine d'organisations professionnelles et politiques membres de l'opposition dite significative, excepté le Grand parti et le Rewmi d'Idrissa Seck, disent être plus que jamais déterminés à faire face au régime en place pour empêcher le vote du projet de loi sur le parrainage.

Appelant ainsi, le peuple sénégalais à la mobilisation pour «exiger l'instauration d'une véritable démocratie politique, électorale, sociale et citoyenne au Sénégal», les responsables de ce nouveau front exigent tout bonnement le retrait de la loi sur le parrainage. Par ailleurs, les responsables demandent également la poursuite de la campagne de révision exceptionnelle des listes électorales, jusqu'au mois d'août prochain et la publication des listes électorales et de la carte électorale, conformément aux délais prescrits par la loi ainsi qu'une distribution transparente des cartes d'électeur par les commissions compétentes.

Toujours concernant ce volet politique, Diop Decroix et compagnie, réaffirmant leur demande d'un audit indépendant du processus électoral et non du fichier électoral, ont également exigé la suppression du Code électoral de toutes les modifications adoptées par les tenants du pouvoir juste avant les législatives dernières ainsi que de la séparation du vote des militaires et des civils.

Les autres points de revendication portent sur l'arrêt immédiat des politiques de répression et l'instrumentalisation de la justice pour éliminer des candidatures à l'élection et la mise en place d'une haute autorité indépendante de l'administration devant assurer l'organisation de la prochaine présidentielle. À cela s'ajoutent également la nomination de juges indépendants en lieu et place du Conseil constitutionnel pour la proclamation des résultats et la baisse significative du montant de la caution.

Toutefois, il faut dire qu'en plus de ces exigences purement politiques, les membres du Front réclament également du régime d'autres revendications. Il s'agit, entre autres, de la prise en charge des mesures appropriées pour assurer la sécurité réelle des citoyens, notamment la paix dans la partie sud du pays, la protection des droits des enfants ainsi que les Sénégalais de la diaspora et le respect effectif des accords signés par le gouvernement. Loin de s'en tenir là, le nouveau front de l'opposition exige aussi la transparence dans la gestion des ressources financières, naturelles, minières, gazières et pétrolière et l'instauration de la transparence dans la gestion des affaires publiques.

RÉPRESSION DE LA MARCHE DES ENSEIGNANTS À ZIGUINCHOR : L'OPPOSITION DENONCE...

Face à la presse hier, jeudi, les responsables du Front démocratique et social de résistance nationale contre les manipulations constitutionnelles et électorales au Sénégal ont condamné la répression de la marche des syndicats d'enseignants regroupés au sein du G6 à Ziguinchor. Mamadou Lamine Diallo leader de Tekki et porte-parole du jour a par ailleurs prévenu que cette violence aveugle ne les brimera pas. «La marche des enseignants a été sauvagement réprimée à Ziguinchor. Nous dénonçons cet acte barbare du régime du président Macky Sall. Nous avons très clairement décrypté le message. Cependant, la répression ne nous arrêtera pas».

ME EL HADJ DIOUF TACLE LE MINISTRE DE LA JUSTICE

Présent lors de cette conférence de presse transformée en tribune contre le parrainage, le tonitruant avocat politicien s'en est ouvertement pris au ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall. «J'ai constaté chaque fois qu'il prend la parole sur cette question, qu'il ne dit pas la vérité. Je l'ai écouté la fois dernière... dire que le parrainage a toujours existé au Sénégal mais je lui dis que c'est faux. Il mélange tout. Le parrainage dont il est question dans leur projet de loi concerne les partis politiques alors que la Constitution garantit aux candidats issus de ces partis une participation directe à l'élection présidentielle. Je ne sais pas où il a obtenu ses diplômes mais il mélange tout».