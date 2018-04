Ethiopie: L'avenir en questions...

Dans la pratique, Meles Zenawi (1991-2012) et son successeur Hailemariam Desalegn ont parié sur la réalisation de grands chantiers pour impulser l'économie nationale et attirer les investissements étrangers pour distribuer les dividendes au peuple.

La levée de l'état d'urgence est ainsi un préalable essentiel. Le nouvel état d'urgence, décidé il y a quelques semaines et en vigueur en principe pour six mois ne fait pas l'unanimité.

La marginalisation économique et le désir de démocratie a plongé le pays dans une situation de quasi insurrection. Et c'est à la suite des remous qui ont débuté en 2016 que l'on a abouti à l'alternance au sein de l'EPRDF.

L'Ethiopie est en effet minée par des tensions. Au-delà des revendications des Oromos et des Amharas, il faut réconcilier les plus de 80 ethnies éthiopiennes et mettre en œuvre des réformes démocratiques.

