Sénégal: Pape Momar Lo, directeur du projet sur le coût du Ter - «On ne saurait comparer le Ter au Tgv du Nigéria»

Yatma Dièye, Deffa Sy Sougoufara sociologue chargée de l'accompagnement social du projet Ter a laissé entendre que «quelques 12 000 personnes sont affectées par le tracé du Ter». A l'entendre: «Dans certaines zones de Yeumbeul, nous avons recensé 9 personnes par famille et 7 dans d'autres familles». Il ajoute: «Dans bien des cas relatifs aux espaces verts notamment la gestion de la forêt de Mbao a toujours posé problème. Et dans le cadre du Ter, nous avons beaucoup fait... ».

Selon la sociologue: «il est prévu 45 milliards pour le budget des impactés». Toutefois, poursuit-elle: «Il faut savoir qu'il y a une grille d'indemnisation de vulnérabilité des Personnes affectées par le projet (Pap) fixée par l'action sociale. Et dans ce projet 80% sont dans une situation de vulnérabilité et bénéficient de cet argent. Toutes ces sommes sont incluses dans les 568 milliards du coût du Ter».

Pour s'en convaincre il soutient que «pour le même projet, le Canada en a déboursé quatre à cinq de plus que le Sénégal parce que tout simplement celui-ci traverse ou passe à certains endroits par la mer (tunnel) et à d'autres endroits par les collines. Donc, chaque projet à ces spécificités. Au Sénégal tout le long du trajet est impacté par le Ter», a-t-il fait valoir hier jeudi, à Dakar lors d'un atelier de partage et mise à niveau d'informations à l'attention des journalistes.

