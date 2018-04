Afrique Centrale: Coupe de l'Uniffac - Le Cameroun, champion d'Afrique centrale des U-17

Le public acquis à la cause des locaux croira au but du break dans les ultimes secondes de la partie. Le ballon revient sur Louis Joël Amah Awono propulse le ballon dans les filets après une frappe repoussée par le gardien congolais à la coiffure de son illustre aîné robert Kidiaba. Hélas ! Il est en position illicite de hors-jeu.

Comme à son habitude depuis le début du tournoi, c'est par le plus petit des écarts que le Cameroun est venu à bout de son adversaire. L'unique but de la partie est intervenu à la 39e minute de la partie. Sur une récupération de balle camerounaise, Moctar Oumate trompe la vigilance de John Moke Tshumbu.

