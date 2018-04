Ile Maurice: «Nou prefer dimoun fer sakrifis pou mont zot lakaz ki al fer squatting», confie Mahen Jhugroo

La controverse autour des exigences de l'hôtel The Residence ne cesse d'enfler. Celui-ci a émis un… Plus »

Et de lancer une pique à l'ancien régime. «Pandan 10 dernié lané, zot in mont zis 2500 lakaz. Nou éna enn bel rétar a ratrapé.» Selon lui, le présent gouvernement a pour objectif de construire 10 000 maisons durant son mandat de 5 ans. «Nou éna enn lalis 25 000 dimoun ki pé atan gagn enn lakaz. Mé enn sans nou éna enn premyé minis ki p met tous o lénerzi pou nou kapav soulaz sa popilasyon la.»

Lors d'une session de questions-réponses avec les journalistes, le ministre s'est attardé sur le «squatting». «Mo fin byin kler lorla, aster nou népli pou permet oken squatters», a-t-il confié. Tout en ajoutant que désormais les propriétaires devront être plus vigilants et s'occuper de leurs terrains. «Bann dimoun ki ena terrain privé, zot pou bizin vey zot terrain ek empes squatting lorla. Pa kont lor gouvernman pou rézoud zot problem squatting. Parski terrain pou zot ek sé zot responsabilité.»

Copyright © 2018 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 800 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.