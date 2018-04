Angola: La mauvaise qualité des infrastructures universitaires nuit à l'enseignement

Luanda — La mauvaise qualité des infrastructures académiques influent sur les stratégies pour atteindre un enseignement d'excellence dans le pays, a déclaré vendredi, à Luanda, la ministre de l'Enseignement supérieur, la science, la technologie et l'innovation, Maria do Rosário Sambo.

Se confiant à la presse à la fin d'une visite d'évaluation à l'infrastructure du Campus universitaire de l'Université Agostinho Neto (UAN), en compagnie du ministre de la Construction et des Travaux Publics, Manuel Tavares de Almeida, la gouvernante a affirmé que le manque de qualité des facultés et instituts supérieurs affectent négativement la performance des élèves et des enseignants.

Elle a rappelé que le Campus de UAN avait été conçu pour accueillir plus d'étudiants et créer de meilleures conditions de travail et d'étude, afin d'élever le niveau de l'enseignement dans le pays, cependant, les travaux ne sont pas encore terminés.

La ministre a fait savoir que l'une des priorités du Ministère de l'Enseignement supérieur, la science, la technologie et l'innovation est l'achèvement de la construction du campus de l'Université de UAN, qui présent des problèmes dans ses infrastructures.

La première phase des travaux du Campus universitaire de l'UAN a débuté le 14 novembre 2011.