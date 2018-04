Angola: Le vice-président pour la réactivation des comités de lutte contre le SIDA et les grandes endémies

Luanda — Le vice-président de la République, Bornito de Sousa, a défendu ce vendredi, à Luanda, la nécessité de réactiver les comités techniques nationaux et provinciaux pour assurer l'efficacité dans la lutte contre le VIH / SIDA et les maladies endémiques.

Bornito de Sousa intervenait à la troisième réunion ordinaire de la Commission nationale de lutte contre le sida et les maladies endémiques, ayant réaffirmé l'engagement du pays dans la lutte contre le sida et les maladies.

A cet effet, il a dit qu'il était essentielle la municipalisation des programmes de santé , impliquant des communautés et des autorités locales, ainsi que la promotion du bénévolat.

Il a déclaré que les restrictions économiques actuelles ne devraient pas décharger l'Exécutif de ses responsabilités et obligations dans des secteurs aussi importants comme la santé.

L'Exécutif est pleinement conscient des effets néfastes de ces maladies, tant pour l'économie que pour les objectifs stratégiques nationaux.

Il promet de tout faire pour que la réponse de l'Angola à l'épidémie de sida et aux grandes endémies corresponde aux jalons et objectifs internationaux.

Le gouvernant a rappelé qu'en adaptant la stratégie globale des Nations Unies pour lutter contre le VIH / SIDA en 2014, l'Angola a pris la responsabilité d'atteindre la barre de 90 pour cent de toutes les personnes vivant avec le VIH qui ne connaissent pas leur statut sérologique, traiter avec des antirétroviraux 90 pour cent de personnes infectées par le VIH et maintenir une charge virale indétectable de 90% des personnes recevant un traitement.

Il s'est félicité de la réduction du nombre de nouvelles infections par le virus du sida, ainsi que des décès, y compris par le paludisme et la tuberculose.

Bornito de Sousa a appelé à une attention particulière à la tuberculose qui affecte principalement les personnes de 15 et 39 ans avec une prévalence supérieure à 243 cas pour cent mille habitants, données qui placent l'Angola parmi les pays à risque élevé et avec des conséquences graves pour l'économie et la santé publique.

Il a sollicité l'engagement de rendre fonctionnelles les structures de combat et contrôle de la trypanosomiase et d'augmenter progressivement la couverture de la population à risque, de renforcer la lutte contre le vecteur de la maladie, la surveillance épidémiologique et les actions de formation et de recherche.

La Commission nationale de lutte contre le VIH / SIDA et les grandes endémies est un organe de coordination et d'orientation de Lutte contre le VIH / SIDA et les grandes endémies, créé par le décret n ° 1/03 du 10 janvier et est coordonné par le Président de la République.

Ses fonctions comprennent la promotion de l'implication des différents partenaires gouvernementaux dans le problème du VIH / SIDA et des Grandes Endémies et la prise de mesures appropriées pour contrôler l'infection en Angola.

La commission a également la mission de mobiliser et de coordonner les ressources nécessaires pour combattre le VIH / SIDA et les grandes endémies et de garantir la mise en œuvre du Plan stratégique national (PEN) et de ses objectifs et programmes.

Elle intègre les titulaires des ministères de la Santé, de l'Education, de la Culture, de l'Action Sociale, de la Famille et Promotion de la Femme, de la Jeunesse et des Sports, de la Défense Nationale et des Finances, entre autres.