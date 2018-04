Congo-Kinshasa: Hommage - Winnie Mandela honorée à Kinshasa

En dépit des épreuves qu'elle a connues, Marie -Madeleine Kalala a dit que Winnie Madikizela était déterminée et engagée dans la lutte pour la libération de son peuple. Aujourd'hui le nom de cette femme qui a marqué son temps est inscrit dans le panthéon des immortels. « Mama Africa, tu es et tu resteras une source d'inspiration pour nous », a-t-elle conclu.

Lisant la biographie de Winnie Madikizela Mandela, Marie-Madeleine Kalala, de la société civile, a relevé que le second nom de Winnie est significatif. Il veut dire combattante dans sa langue maternelle. « Ce qui explique le combat et le militantisme de cette femme depuis son jeune âge », a-t-elle argumenté.

Thérèse Olenga a soutenu que l'histoire de Winnie Mandela doit être connue, sa vie doit être non seulement contée à la génératio présente mais mieux, aux générations plus jeunes et futures. « Au-delà de nos pleurs, nous te rendons hommage Winnie Madikizela, nous célébrons ton courage, ta grandeur, ta combativité et ta constance. Nous devons poursuivre ce combat afin de gratifier tes idéaux, tête haute, poing fermé et bras levé », a déclaré la ministre provinciale du Genre, louant les qualités de la disparue.

La ministre provinciale du Genre, Thérèse Olenga, a souligné qu'au moment où le continent africain est à la recherche de modèle et de référence, voici que sous nos yeux s'est éteinte une lumière. Cette lumière, a-t-elle renchéri, a brillé de mille feux pour attiser un idéal dans le cœur des milliers de femmes et des hommes opprimés.

