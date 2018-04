Angola: La section Saurimo / Malanje reçoit des travaux de réhabilitation

La garantie de la protection effective de l'enfant et la nécessité pour tous les secteurs de s'engager et… Plus »

Il a dit que ce sont les sections Cacolo / Cucumbi / Xassengue et Dala / Luma Cassai, où ont été à peine réalisés des travaux de terrassement et de déboisement.

A propos des routes secondaires et tertiaires, Evanilson Caputo a dit que le gouvernorat local travaille dans le sens d'intervenir dans certaines sections plus tard cette année, en particulier celles dont les travaux ont cessé en 2015.

"En réponse aux préoccupations de la population et des automobilistes en particulier, en ce qui concerne le retard dans l'achèvement de ces travaux, le ministère a divisé les travaux pour rendre le travail plus dynamique", a-t-il clarifié.

Il a souligné que le projet du Ministère de la Construction et des Travaux Publics, qui couvre l'achèvement des sections Saurimo / Dala et Saurimo / Lucapa, route nationale 180, a été attribué à cinq entreprises, dont deux ont déjà commencé à travailler, tandis que les trois autres continuent à monter les chantiers et à assembler les matériaux.

