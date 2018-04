Nigeria: NBA - Serge Ibaka et les Raptors de Toronto en course pour le titre

Une autre star africaine de la NBA disputera les playoffs pour la première fois de sa jeune carrière. Il s'agit du très talentueux pivot camerounais, Joel Embid, qui a conduit l'équipe des Sixers de Philadelphie en playoffs après plusieurs années d'absence. Embid qui s'est blessé pendant les dernières semaines de la saison régulière, a disputé soixante-trois matchs pour Philadelphie. Il devrait être de retour de blessure à temps pour conduire son équipe le plus loin possible en playoffs.

Toronto a terminé la saison régulière avec un record de cinquante-neuf victoires pour vingt-trois défaites. Le Congolais a disputé soixante-seize matchs sur les quatre-vingt-deux de son équipe et affiche des statistiques respectables avec douze points par match, six rebonds et un contre. Au premier tour des playoffs, Toronto affrontera l'équipe de Washington « Wizards » qui a terminé 8e de la conférence Est.

