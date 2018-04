Angola: Huambo - Un accident en de chaîne provoque deux morts

La garantie de la protection effective de l'enfant et la nécessité pour tous les secteurs de s'engager et… Plus »

D'autre part, selon le porte-parole, au cours de la semaine les Services de protection civile et pompiers ont été appelés à intervenir dans la désincarcération d'un mort et trois blessés dans un cas de renversement sur le tronçon routier Longonjo / Lépi, d'un camion de marque Sinotruk.

Selon le porte-parole des Services de protection civile et pompiers, Francisco Muhepa, l'accident est survenu lorsqu'un camion-citerne a perdu ses freins et a heurté un véhicule de marque Suzuki Gimny puis un autre camion qui s'est renversé sur une voiture de marque Hyundai i10.

Huambo — Deux personnes ont été tuées et six autres blessées à la suite d'un accident de la route en chaine survenu jeudi dans le tronçon routier Huambo/Chipipa, impliquant quatre véhicules.

