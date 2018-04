Angola: Le Gouvernement déterminé à assister 90% des personnes atteintes du VIH / SIDA

Luanda — Le Gouvernement angolais est déterminé à atteindre 90 pour cent des personnes vivant avec le VIH / sida, a informé vendredi, à Luanda, le vice-président de la République, Bornito de Sousa, au cours de la réunion de la Commission nationale des Lutte contre le VIH / SIDA et les grandes endémies, visant à prendre des mesures appropriées pour contrôler les maladies en Angola.

Le gouvernant a ajouté que le Gouvernement angolais reconnaît que le VIH / SIDA et les grandes endémies provoquent des effets négatifs sur l'économie et les objectifs stratégiques nationaux, mais en dépit des contraintes financières, il assure que l'Exécutif remplira ses obligations pour le bien-être des populations.

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président de la République a également encouragé les quelque 50.000 éléments impliqués dans le processus de vaccination contre la poliomyélite, la rougeole et la rubéole, se disant inquiétés des effets indésirables causés par ces maladies endémiques, et a assuré que le Exécutif travaille pour atteindre les objectifs internationales sur le VIH / SIDA et d'autres maladies endémiques malgré la crise économique.

Selon Bornito de Sousa, les données disponibles indiquent des résultats encourageants en termes de réduction du nombre de nouvelles infections virales, ainsi que de décès liés au sida, au paludisme et à la tuberculose.

"Nous devons rester sur la bonne voie et améliorer notre performance tous les jours", a-t-il déclaré.

Le vice-président a également considéré la tuberculose comme une maladie de grand impact en Angola, avec une incidence estimée à 118 cas pour 100.000 habitants, affectant la population ayant une tranche d'âge entre 15 à 39 ans, et la prévalence de plus de 243 cas pour 100 000 habitants, une situation qui place l'Angola parmi les pays à risque et avec des conséquences négatives pour l'économie nationale et la santé publique.

Bornito de Sousa a également indiqué que la crise économique ne peut être une raison pour s'abstenir des responsabilités et des obligations de l'Etat dans un secteur aussi important comme la santé.

Toutefois, au cours de la réunion, il a été estimé que, compte tenu de la pénurie actuelle de ressources, le Gouvernement devait définir des «priorités prioritaires». A titre d'exemple, il a été avancé que s'attaquer au problème de l'assainissement de base et de l'eau potable est plus important que d'en construire de nouvelles centralités. Ces deux questions sont déterminantes pour résoudre le problème de la santé publique.

La Commission nationale de lutte contre le sida et autres espèces endémiques était inactive depuis huit ans.